Гаджи Гаджиев: "После победы над "Рубином" наши отношения с Бердыевым не испортятся"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Рубином" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что его команда хорошо подготовилась ко встрече. Он также выразил уверенность, что у казанского клуба все получится.

– Не могу сказать, что в игре нашей команды была логичная основа и что мы имели еще моменты, кроме гола, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Первый тайм чуть лучше сыграли, чем второй, он оказался затратным, немало сил потратили. Во втором тайме "Рубин" был намного быстрее нас в отдельных эпизодах, быстрее добирался до мяча. Нам надо было намного больше времени проводить в обороне.

Мы были готовы к основам игры. Не только к "Рубину", но и к любой другой команде. Но на поле иногда хоть что может случиться. Соперник за счет индивидуального мастерства, нестандартных действий может тебя обыграть.

Наши отношения с Бердыевым могли быть испорчены уже 100 раз. Они насчитывают больше 10 лет. Таких каверзных ситуаций было много. Отношения не измеряются победами и поражениями. Семин, например, после поражения от нашей команды прислал сообщение с поздравлениями. Я ему ответил, что лучше бы мы победили какую-нибудь другую команду. Он заметил, что это жизнь.

Желаю "Рубину" успехов. Не сомневаюсь, что у этой команды все получится.

Трансляция матча "Рубин" - "Амкар"