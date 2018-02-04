18:44 | Футбол — РФПЛ

Футбольный "Спартак" может вернуть на форму классический ромб

Классическая и современная эмблемы ФК "Спартак". Фото "СЭ" Классический ромб "Спартака". Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак" Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Классическая и современная эмблемы ФК "Спартак". Фото "СЭ"
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Как сообщил в субботу, 3 февраля, официальный сайт "Спартака", между футбольным клубом и одноименным Международным физкультурно-спортивным обществом имени Н.П. Старостина заключен долгосрочный лицензионный договор, в соответствии с которым ФК получил права на использование всех спартаковских товарных знаков, принадлежащих МФСО.

Как выяснил "СЭ", не исключено, что в будущем на футболки игроков ФК будет возвращен классический ромб, не содержащий мяч в букве "С". Реализация идеи зависит от договоренностей красно-белых со своим техническим спонсором – дело в том, что форма заказывается за два года до выпуска, таков производственный цикл изготовителя экипировки. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (25)
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Табунщик Вернулся

Коновал и бомжедав Залез в Википедию. Там у них на майках галочка в правом верхнем углу. Это эмблема? 21:57======Это дефект швеи-мотористки :))

21:58

Коновал и бомжедав

Залез в Википедию. Там у них на майках галочка в правом верхнем углу. Это эмблема?

21:57

Табунщик Вернулся

Коновал и бомжедав Нет, серьезно не знаю. Они льва сейчас везде рисуют) Но это по-моему недавно началось... 21:49=========Они подразумевают, что рано или поздно, а скорее никогда, баклан превратится в льва :))

21:57

75serg75

Нууууу запукали газом некоторые, фу, пошли вон с ветки!!!

21:51

Коновал и бомжедав

Табунщик Вернулся/ Нет, серьезно не знаю. Они льва сейчас везде рисуют) Но это по-моему недавно началось...

21:49

Табунщик Вернулся

Коновал и бомжедав Граждане немытые, а у вашего никчемного недоразумения есть эмблема? Вот честно не знаю) 21:42=========А как же, конечно есть, баклан на крыше

21:43

Коновал и бомжедав

Граждане немытые, а у вашего никчемного недоразумения есть эмблема? Вот честно не знаю)

21:42

Тропическая гемангиома Мовсисяна

верните лучше свиной пятачок банка Открытие лол)))

21:22

Berkut-7

Старая эмблема она гениальна проста, её может изобразить кто угодно и где угодно , лично для меня это вообще возвращение к тому Спартаку за который я болел, когда вставили это мячик в центр возникло ощущение ,что будто ты раньше смотрел в открытое окно ,а тут приехал грузовик и загородил весь обзор, вообщем мяч этот вообще не был нужен , эмблема самодостаточна там не нужны понты , короны как у испанских команд или птиц каких-нибудь как у английских, более того спартаковская эмблема и является уникальной в своей простоте какой-то на фоне остальных.

20:58

Хома Сапиенс

благая весть!

20:50

kaduly

Банка тушенки ромбиком знак,там похоронен масковский спартак

20:22

Табунщик Вернулся

Гарик "внук Наташи" Попов Лучше фото Нельсона Манделлы 20:01============А бомжам балахон ку-клукс-клановца вместо звезды

20:16

karlikf1

Гарик "внук Наташи" Попов 20:01, или Анкл Бэнс. Так или иначе, как бы я не относился к этому клубу, а отношусь я к нему крайне негативно, но под этим ромбом играли многие великие футболисты, которые составляют гордость советского футбола. Негры-то и прочие шабашники, в т.ч. с российскими паспортами - они какое имеют право носить на груди ромб? Поросячий пятак им вместо ромба на майки!

20:15

Гарик "внук Наташи" Попов

karlikf1 Свинячий пятак им на форму, а не ромб этой команде негров. 19:57_______Лучше фото Нельсона Манделлы

20:01

karlikf1

Свинячий пятак им на форму, а не ромб этой команде негров.

19:57

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а где вариант "мне нас..."???

19:56

asc0002

Лучше вернуться к истокам, то-есть к Мукомолам! ============== А потом восстановить давнюю и любимую традицию - героически очищаться пердивом.

19:55

Don

asc0002, вам бы тоже не мечтало вернуться в глубокую ж....., где вы были 80 лет до прихода опг озерки)

19:49

pirat1974

2 года форму делают, не удивительно почему Спартак 10 лет без чемпионства был, форму не успевали пошить, а если я сегодня клуб создам голыми бегать будут

19:40

asc0002

Лучше вернуться к истокам, то-есть к Мукомолам!

19:23

баламошка

Этот ромб как крест. При виде его вампиры и бомжи начинают истошно вопить и шипеть.

19:11

Щас спою

Andrey6201 глотни еще раз

19:08

ЗЮК~

Andrey6201,глотай.

19:01

Andrey6201

За 2 года обосрутся и развалятся, Федун их точно кинет, разорившись

18:59

pBaHble_Tpycbl

2 года на 3 полоски на форме поменять?

18:47