Футбольный "Спартак" может вернуть на форму классический ромб

Как сообщил в субботу, 3 февраля, официальный сайт "Спартака", между футбольным клубом и одноименным Международным физкультурно-спортивным обществом имени Н.П. Старостина заключен долгосрочный лицензионный договор, в соответствии с которым ФК получил права на использование всех спартаковских товарных знаков, принадлежащих МФСО.
Как выяснил "СЭ", не исключено, что в будущем на футболки игроков ФК будет возвращен классический ромб, не содержащий мяч в букве "С". Реализация идеи зависит от договоренностей красно-белых со своим техническим спонсором – дело в том, что форма заказывается за два года до выпуска, таков производственный цикл изготовителя экипировки. (Вячеслав КОРОТКИН)
⚽️🔴⚪️В будущем на футболки игроков "Спартака" будет возвращен классический ромб, не содержащий мяч в букве "С". Реализация идеи зависит от договоренностей с техническим спонсором - форма заказывается за два года до выпуска, таков производственный цикл pic.twitter.com/OUQRKiRTcd– СЭ Инсайд (@inside_se) 4 февраля 2018 г.
Табунщик Вернулся
Коновал и бомжедав Залез в Википедию. Там у них на майках галочка в правом верхнем углу. Это эмблема? 21:57======Это дефект швеи-мотористки :))
21:58
Коновал и бомжедав
Залез в Википедию. Там у них на майках галочка в правом верхнем углу. Это эмблема?
21:57
Табунщик Вернулся
Коновал и бомжедав Нет, серьезно не знаю. Они льва сейчас везде рисуют) Но это по-моему недавно началось... 21:49=========Они подразумевают, что рано или поздно, а скорее никогда, баклан превратится в льва :))
21:57
75serg75
Нууууу запукали газом некоторые, фу, пошли вон с ветки!!!
21:51
Коновал и бомжедав
Табунщик Вернулся/ Нет, серьезно не знаю. Они льва сейчас везде рисуют) Но это по-моему недавно началось...
21:49
Табунщик Вернулся
Коновал и бомжедав Граждане немытые, а у вашего никчемного недоразумения есть эмблема? Вот честно не знаю) 21:42=========А как же, конечно есть, баклан на крыше
21:43
Коновал и бомжедав
Граждане немытые, а у вашего никчемного недоразумения есть эмблема? Вот честно не знаю)
21:42
Тропическая гемангиома Мовсисяна
верните лучше свиной пятачок банка Открытие лол)))
21:22
Berkut-7
Старая эмблема она гениальна проста, её может изобразить кто угодно и где угодно , лично для меня это вообще возвращение к тому Спартаку за который я болел, когда вставили это мячик в центр возникло ощущение ,что будто ты раньше смотрел в открытое окно ,а тут приехал грузовик и загородил весь обзор, вообщем мяч этот вообще не был нужен , эмблема самодостаточна там не нужны понты , короны как у испанских команд или птиц каких-нибудь как у английских, более того спартаковская эмблема и является уникальной в своей простоте какой-то на фоне остальных.
20:58
Хома Сапиенс
благая весть!
20:50
kaduly
Банка тушенки ромбиком знак,там похоронен масковский спартак
20:22
Табунщик Вернулся
Гарик "внук Наташи" Попов Лучше фото Нельсона Манделлы 20:01============А бомжам балахон ку-клукс-клановца вместо звезды
20:16
karlikf1
Гарик "внук Наташи" Попов 20:01, или Анкл Бэнс. Так или иначе, как бы я не относился к этому клубу, а отношусь я к нему крайне негативно, но под этим ромбом играли многие великие футболисты, которые составляют гордость советского футбола. Негры-то и прочие шабашники, в т.ч. с российскими паспортами - они какое имеют право носить на груди ромб? Поросячий пятак им вместо ромба на майки!
20:15
Гарик "внук Наташи" Попов
karlikf1 Свинячий пятак им на форму, а не ромб этой команде негров. 19:57_______Лучше фото Нельсона Манделлы
20:01
karlikf1
Свинячий пятак им на форму, а не ромб этой команде негров.
19:57
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а где вариант "мне нас..."???
19:56
asc0002
Лучше вернуться к истокам, то-есть к Мукомолам! ============== А потом восстановить давнюю и любимую традицию - героически очищаться пердивом.
19:55
Don
asc0002, вам бы тоже не мечтало вернуться в глубокую ж....., где вы были 80 лет до прихода опг озерки)
19:49
pirat1974
2 года форму делают, не удивительно почему Спартак 10 лет без чемпионства был, форму не успевали пошить, а если я сегодня клуб создам голыми бегать будут
19:40
asc0002
Лучше вернуться к истокам, то-есть к Мукомолам!
19:23
баламошка
Этот ромб как крест. При виде его вампиры и бомжи начинают истошно вопить и шипеть.
19:11
Щас спою
Andrey6201 глотни еще раз
19:08
ЗЮК~
Andrey6201,глотай.
19:01
Andrey6201
За 2 года обосрутся и развалятся, Федун их точно кинет, разорившись
18:59
pBaHble_Tpycbl
2 года на 3 полоски на форме поменять?
18:47