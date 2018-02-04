Футбольный "Спартак" может вернуть на форму классический ромб

Как сообщил в субботу, 3 февраля, официальный сайт "Спартака", между футбольным клубом и одноименным Международным физкультурно-спортивным обществом имени Н.П. Старостина заключен долгосрочный лицензионный договор, в соответствии с которым ФК получил права на использование всех спартаковских товарных знаков, принадлежащих МФСО.

Как выяснил "СЭ", не исключено, что в будущем на футболки игроков ФК будет возвращен классический ромб, не содержащий мяч в букве "С". Реализация идеи зависит от договоренностей красно-белых со своим техническим спонсором – дело в том, что форма заказывается за два года до выпуска, таков производственный цикл изготовителя экипировки. (Вячеслав КОРОТКИН)