Форвард "Эйпена": "Клуб заставляет меня перейти в ЦСКА, но я не хочу"

Нападающий бельгийского "Эйпена" Генри Оньекуру заявил, что руководство клуба уговаривает его принять предложение о переходе в ЦСКА. 19-летний нигериец сообщил, что не хочет переходить в российскую команду. Об интересе армейцев к форварду сообщалось в ноябре минувшего года.
– В вопросе моего трансфера "Эйпен" действует просто смешно, – цитирует AfricanFootball Оньекуру. – В первую очередь они озабочены своей выгодой, мое мнение и мнение моего агента их не интересует. Руководство обещало мне, что я смогу уйти в январе, если будут достойные предложения. Таковые имеются, но "Эйпен" настаивает на том, чтобы я согласился на переход в ЦСКА, а в этом я не заинтересован. Со мной ведут себя несправедливо и неприемлемо.
Бормо-сан
ну холодно же в России, Путин агрессор и все обколотые допингом расисты. Правильно решил.
14:26
Митяй Антибомж
Кура и та не дура, чтобы в конюшню вляпаться ))
14:24
баламошка
Даже негры больше не дают цска. Это начало конца. В следующем сезоне лошады будут бороться за путёвку в ФНЛ.
14:23
dmit1133
Ну и дурак! Все должно быть поступательно! Прояви себя в РФПЛ,окрепни и,если докажешь,что можешь больше и лучше,-тебя заметят по-любому! А сейчас,в свои 19-ть,ты на хер не нужен ни во Франции,ни в Ливерпуле!
14:19
HerculesKolya
Совсем нигретос обурел? Сиди в своём Эйпене и не рыпайся!
14:09
regjy
это расизм
14:08
streletc1783
Уже жалко парня,возьмут в армию и пошлют его урановые рудники руками разгребать.
13:57
Колдырь
Ха - ха. Как при Совке - насильно в цска пихают
13:49
GerychZ ✯
Вот дурак, неужели титулов не хочет поиметь? ))
13:47
историк79
В ЦСКА материться нельзя. И курить нельзя
13:40
П_о_в_а_р
Никто не хочет в кабалу к Ленорычу.
13:39
SS-1525-Sergey
Торговля эбеновым деревом в ЕС процветает насильственная!
13:39
asc0002
Эксплуатация негров в ЦСКА продолжается..)
13:36
shpasic
нигериец ещё не в курсе, что ЦСКА - более, чем достойное предлложение!
13:33
Талантливый
Гинер-стайл. Очень узнаваемо. Кокаиниста они у Рубина тоже отжали с разными фокусами!
13:32
= Даль =
Прикольно.
13:30