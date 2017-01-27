13:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Форвард "Эйпена": "Клуб заставляет меня перейти в ЦСКА, но я не хочу"

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Нападающий бельгийского "Эйпена" Генри Оньекуру заявил, что руководство клуба уговаривает его принять предложение о переходе в ЦСКА. 19-летний нигериец сообщил, что не хочет переходить в российскую команду. Об интересе армейцев к форварду сообщалось в ноябре минувшего года.

– В вопросе моего трансфера "Эйпен" действует просто смешно, – цитирует AfricanFootball Оньекуру. – В первую очередь они озабочены своей выгодой, мое мнение и мнение моего агента их не интересует. Руководство обещало мне, что я смогу уйти в январе, если будут достойные предложения. Таковые имеются, но "Эйпен" настаивает на том, чтобы я согласился на переход в ЦСКА, а в этом я не заинтересован. Со мной ведут себя несправедливо и неприемлемо.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Бормо-сан

ну холодно же в России, Путин агрессор и все обколотые допингом расисты. Правильно решил.

14:26

Митяй Антибомж

Кура и та не дура, чтобы в конюшню вляпаться ))

14:24

баламошка

Даже негры больше не дают цска. Это начало конца. В следующем сезоне лошады будут бороться за путёвку в ФНЛ.

14:23

dmit1133

Ну и дурак! Все должно быть поступательно! Прояви себя в РФПЛ,окрепни и,если докажешь,что можешь больше и лучше,-тебя заметят по-любому! А сейчас,в свои 19-ть,ты на хер не нужен ни во Франции,ни в Ливерпуле!

14:19

HerculesKolya

Совсем нигретос обурел? Сиди в своём Эйпене и не рыпайся!

14:09

regjy

это расизм

14:08

streletc1783

Уже жалко парня,возьмут в армию и пошлют его урановые рудники руками разгребать.

13:57

Колдырь

Ха - ха. Как при Совке - насильно в цска пихают

13:49

GerychZ ✯

Вот дурак, неужели титулов не хочет поиметь? ))

13:47

историк79

В ЦСКА материться нельзя. И курить нельзя

13:40

П_о_в_а_р

Никто не хочет в кабалу к Ленорычу.

13:39

SS-1525-Sergey

Торговля эбеновым деревом в ЕС процветает насильственная!

13:39

asc0002

Эксплуатация негров в ЦСКА продолжается..)

13:36

shpasic

нигериец ещё не в курсе, что ЦСКА - более, чем достойное предлложение!

13:33

Талантливый

Гинер-стайл. Очень узнаваемо. Кокаиниста они у Рубина тоже отжали с разными фокусами!

13:32

= Даль =

Прикольно.

13:30

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ