Форвард "Эйпена": "Клуб заставляет меня перейти в ЦСКА, но я не хочу"

Нападающий бельгийского "Эйпена" Генри Оньекуру заявил, что руководство клуба уговаривает его принять предложение о переходе в ЦСКА. 19-летний нигериец сообщил, что не хочет переходить в российскую команду. Об интересе армейцев к форварду сообщалось в ноябре минувшего года.

– В вопросе моего трансфера "Эйпен" действует просто смешно, – цитирует AfricanFootball Оньекуру. – В первую очередь они озабочены своей выгодой, мое мнение и мнение моего агента их не интересует. Руководство обещало мне, что я смогу уйти в январе, если будут достойные предложения. Таковые имеются, но "Эйпен" настаивает на том, чтобы я согласился на переход в ЦСКА, а в этом я не заинтересован. Со мной ведут себя несправедливо и неприемлемо.