16:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА сделал предложение о покупке нигерийского нападающего

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ЦСКА сделал предложение бельгийскому клубу "Эйпен" по покупке нигерийского нападающего Генри Оньекуру, информирует owngoalnigeria.com. Сумма трансфера не называется, однако известно, что за 19-летнего форварда "Хоффенхайм" летом этого года предлагал около 5 миллионов евро.

В этом сезоне Оньекуру провел в чемпионате Бельгии 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач. Для игрока это уже второй сезон в Бельгии. В первом он помог команде выйти в высший дивизион страны, забив шесть мячей.

 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Вьери

Очередной хлам

17:06

Мамелюк

Оланаре надо подписывать. И года на четыре вопрос закрыт по нападающим

17:04

sars882

как рейтинг фифа влияет на спрос, а))

16:29

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