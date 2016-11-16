ЦСКА сделал предложение о покупке нигерийского нападающего

ЦСКА сделал предложение бельгийскому клубу "Эйпен" по покупке нигерийского нападающего Генри Оньекуру, информирует owngoalnigeria.com. Сумма трансфера не называется, однако известно, что за 19-летнего форварда "Хоффенхайм" летом этого года предлагал около 5 миллионов евро.

В этом сезоне Оньекуру провел в чемпионате Бельгии 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач. Для игрока это уже второй сезон в Бельгии. В первом он помог команде выйти в высший дивизион страны, забив шесть мячей.