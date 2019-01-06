Филимонов назвал тех, кто станет лучшим после Акинфеева

Бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов считает, что наибольшие шансы стать лучшими вратарями страны сейчас имеют Иван Коновалов из "Рубина" и Матвей Сафонов из "Краснодара". Напомним, что по мнению Филимонова лучших вратарей на данный момент в российском футболе нет.

- Кто станет лучшим после Акинфеева?

– Казалось, что Селихов будет сменщиком. Но травма его немножко выбила из колеи. Лунев? Недотягивает. Неплохой вратарь, но не более того. Коновалов из "Рубина" через время его обойдет. Сафонов из "Краснодара" тоже. Сафонов уже сейчас составляет конкуренцию Крицюку. Вот в этих ребят верю. Те, кто постарше, уже себя показали, сюрпризов не будет. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Филимонова