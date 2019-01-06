Филимонов назвал лучшего российского вратаря на своей памяти

Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов считает, что из российских голкиперов самым сильным был Сергей Овчинников.

– Вратарей часто оценивают по двум компонентам – игра на линии и игра на выходах. Это справедливо?

– Нет. Это поверхностно. Игра на линии может быть разной. Игра на выходах тоже. Одно дело, как ты выходишь на подачи с флангов. Другое – на забросы за спину защитникам. Игра на линии может проявляться при ударах с близкого расстояния и при ударах из-за штрафной. И так далее.

– Самый сильный вратарь России на вашей памяти во всех компонентах?

– Из тех, с кем я играл… Овчинников, наверное. (Дмитрий Зеленов)

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