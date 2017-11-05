Фанаты ЦСКА поздравили Березуцких с юбилеем. Видео

Болельщики ЦСКА во время матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" поздравили Василия и Алексея Березуцких с юбилеем. В прошлом поединке армейцев против "Базеля" братья достигли отметки в 1000 матчей за клуб.

Напомним, игра с "Базелем" стала для Василия 511-й в составе ЦСКА, а его брат Алексей в 489-й раз появился на поле в красно-синей форме. Алексей впервые сыграл за ЦСКА 8 мая 2002 года против "Торпедо", а Василий – 17 июля того же года – против "Крыльев Советов".

Брат-2. Березуцкие провели 1000 матчей в ЦСКА