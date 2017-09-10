Евгений Муравьев: "Умею троллить как Талалаев"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев прокомментировал эпизод с предупреждением полузащитника Самбы Соу в матче 9-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:0), из-за которого он пропустит следующий матч РФПЛ. По его словам, "Арсенал" будет благодарен судье за это решение.

– Не могу комментировать карточку Самбы Соу, – заявил Муравьев. – Могу только поблагодарить судью за то, что очень правильно подошел к оценке любого стыка в игре. У Соу был единственный игровой стык, может быть, с нарушением правил, но он сразу наказал нашего игрока карточкой. В итоге арбитры правильно подходят к оценке игры и, как и руководитель судейского корпуса, добиваются того, чтобы игра была только на чистых мячах. Это правильно, и человек понимает, что делает.

– От наказания африканца наверняка выиграл ваш следующий соперник.

– Нет, я думаю, что "Арсенал" скажет спасибо судье за это. Если не скажет, значит, неправильно сделают. Я умею троллить так же, как Талалаев, почему бы и нет (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Динамо" - "Зенит"