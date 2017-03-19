Евгений Харлачев: "Нынешний "Локомотив" – самый слабый по составу за последние годы"

Бывший полузащитник "Локомотива" Евгений Харлачев после матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:1) выразил мнение, что сегодняшний состав железнодорожников – самый слабый за последние годы.

– У Семина контракт заканчивается в июне. Как полагаете, продолжит он работу в следующем сезоне?

– Все зависит от результата. До медалей "Локомотив" уже не доберется, но в таблице может подняться повыше. Плюс на носу полуфинал Кубка России. Болельщики должны понимать, что Семин принял команду в сложнейший период. На мой взгляд, нынешний "Локомотив" – самый слабый по составу за последние годы!

– Неужели?

– Когда там играли Диарра, Буссуфа, Ньясс, им и тренер-то был не нужен. Главное – не мешать. А сейчас смотрю на заявку в матче со "Спартаком" и вижу, что атаку, кроме Майкона, усилить некем. Так что на Семина вешать всех собак неправильно. Из этого состава он выжимает максимум. Еще хорошо, что зимой не ушел Миранчук и на "флажке" заявили Ари с Кверквелия. Без них было бы совсем тяжело. (Александр КРУЖКОВ)

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