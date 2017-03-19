05:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Харлачев: "Нынешний "Локомотив" – самый слабый по составу за последние годы"

0
0
0
0

Бывший полузащитник "Локомотива" Евгений Харлачев после матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:1) выразил мнение, что сегодняшний состав железнодорожников – самый слабый за последние годы.

– У Семина контракт заканчивается в июне. Как полагаете, продолжит он работу в следующем сезоне?

– Все зависит от результата. До медалей "Локомотив" уже не доберется, но в таблице может подняться повыше. Плюс на носу полуфинал Кубка России. Болельщики должны понимать, что Семин принял команду в сложнейший период. На мой взгляд, нынешний "Локомотив" – самый слабый по составу за последние годы!

– Неужели?

– Когда там играли Диарра, Буссуфа, Ньясс, им и тренер-то был не нужен. Главное – не мешать. А сейчас смотрю на заявку в матче со "Спартаком" и вижу, что атаку, кроме Майкона, усилить некем. Так что на Семина вешать всех собак неправильно. Из этого состава он выжимает максимум. Еще хорошо, что зимой не ушел Миранчук и на "флажке" заявили Ари с Кверквелия. Без них было бы совсем тяжело. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Харлачева

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...