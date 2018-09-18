Ещенко убрал лайк с поста Назарова про Карреру

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко убрал отметку "нравится" к записям в Инстаграме с критикой главного тренера команды Массимо Карреры.

Сообщение с разгромным стихотворением об итальянце в соцсетях разместил известный актер и болельщик московского клуба Дмитрий Назаров. В нем поклонник "Спартака" выразил личное мнение, что клубу не по пути с Каррерой. Ещенко отметил оригинальный пост Назарова, в котором он выложил видео со своим произведением.

Болельщики в комментариях осуждили поведение футболиста "Спартака", а позднее - создали петицию на онлайн-платформе Change.org, адресованную руководству клуба, в поддержку Карреры. В данном заявлении фанаты осудили поведение Ещенко и Глушакова, а также обратились с просьбой к руководству "Спартака" принять соответствующие меры.

После Глушаков сделал заявление о лайке под постом с критикой Карреры. Ещенко на данный момент никаких комментариев не давал, но отметку "нравится" с записей убрал.

Глушаков и Ещенко лайкнули посты с критикой Карреры. Подробности - здесь.