13:57 | Футбол — РПЛ

Ещенко убрал лайк с поста Назарова про Карреру

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко убрал отметку "нравится" к записям в Инстаграме с критикой главного тренера команды Массимо Карреры.

Сообщение с разгромным стихотворением об итальянце в соцсетях разместил известный актер и болельщик московского клуба Дмитрий Назаров. В нем поклонник "Спартака" выразил личное мнение, что клубу не по пути с КарреройЕщенко отметил оригинальный пост Назарова, в котором он выложил видео со своим произведением. 

Болельщики в комментариях осуждили поведение футболиста "Спартака", а позднее -  создали петицию на онлайн-платформе Change.org, адресованную руководству клуба, в поддержку Карреры.  В данном заявлении фанаты осудили поведение Ещенко и Глушакова, а также обратились с просьбой к руководству "Спартака" принять соответствующие меры.

После Глушаков сделал заявление о лайке под постом с критикой Карреры. Ещенко на данный момент никаких комментариев не давал, но отметку "нравится" с записей убрал.

Глушаков и Ещенко лайкнули посты с критикой Карреры. Подробности - здесь.

 

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