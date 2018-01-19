Элвер Рахимич: "Было бы здорово возглавить клуб РФПЛ"

Бывший полузащитник ЦСКА, тренер клубной ДЮСШ Элвер Рахимич подчеркнул, что не против возглавить клуб премьер-лиги. Босниец завершил карьеру футболиста в 2014 году, а в 2015-м стал работать в школе армейцев.

- Вы достаточно давно работаете тренером ДЮСШ ЦСКА. Не звали вас возглавить какой-нибудь клуб РФПЛ?

- Разговоры были. Но на тот момент я не хотел уходить из ЦСКА. Да и чувствовал, что нужно еще подучиться тренерской работе, я был не готов самостоятельно руководить командой. Но сейчас уже чувствую в себе силы.

- То есть, если сейчас поступит предложение возглавить клуб РФПЛ, вы согласитесь?

- Было бы здорово. В любом случае надо пробовать, иначе не узнаешь, способен ли ты, хватит ли сил и так далее. Желание есть. Посмотрим, что будет дальше. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью интервью Рахимича - скоро в "СЭ"