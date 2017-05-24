Экс-спартаковец Маурисиу может перейти в "Локомотив". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Экс-спартаковец Маурисиу может перейти в "Локомотив"

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По данным "СЭ", на днях московскому "Локомотиву" были предложены услуги бразильского защитника Маурисиу, который стал чемпионом России в составе "Спартака". Со стороны российского клуба к 28-летнему игроку возник определенный интерес.

Красно-зеленым может потребоваться новый защитник, учитывая, что истекает контракт у Тараса Михалика, а Соломон Кверквелия может вернуться в "Рубин".

Сумма трансфера Маурисиу из "Лацио" на данный момент оценивается в 3 миллиона евро. Напомним, что бразилец выступал за "Спартак" с лета на правах аренды и в основном выполнял роль резервиста. (Дмитрий СОМОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Korvin

Перебьётесь)

14:22

Promesov

На Миранчука что-ли обменяют не глядя

14:16

Валерий Милан-Монако

хороший обмен на Миранчука)

13:59

Alukard1349

Нет плохой защитник.Гудков усилит

13:52