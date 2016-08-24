Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" пополнил состав "Анжи"

"Анжи" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Габриэля Обертана. Контракт с 27-летним французом, находившимся в статусе свободного агента, подписан сроком на два года. Последние пять сезонов Обертан провел в составе "Ньюкасла", сыграв в прошлом чемпионате Англии пять матчей и сделав одну голевую передачу. Также в послужном списке Обертана значатся "Манчестер Юнайтед", "Лорьян" и "Бордо".
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/jeks_igrok_manchester_junajted_i_n_jukasla_pereshel_v_anji240816/
fedland
Еще немного, и будем ждать бывших игроков Реала и Барселоны...
20:36 24 августа
= Даль =
Круто
20:04 24 августа
Oper67
Вперед АНЖИ!
16:49 24 августа