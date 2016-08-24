Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" пополнил состав "Анжи"

"Анжи" на своем официальном сайте объявил о переходе п олузащитника Габриэля Обертана . Контракт с 27-летним французом, находившимся в статусе свободного агента, подписан сроком на два года. П оследние пять сезонов Обертан провел в составе "Ньюкасла" , сыграв в прошлом чемпионате Англии пять матчей и сделав одну голевую передачу. Также в послужном списке Обертана значатся "Манчестер Юнайтед" , "Лорьян" и "Бордо" .