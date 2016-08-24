16:30 24 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" пополнил состав "Анжи"

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"Анжи" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Габриэля Обертана. Контракт с 27-летним французом, находившимся в статусе свободного агента, подписан сроком на два года. Последние пять сезонов Обертан провел в составе "Ньюкасла", сыграв в прошлом чемпионате Англии пять матчей и сделав одну голевую передачу. Также в послужном списке Обертана значатся "Манчестер Юнайтед", "Лорьян" и "Бордо".

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/jeks_igrok_manchester_junajted_i_n_jukasla_pereshel_v_anji240816/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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fedland

Еще немного, и будем ждать бывших игроков Реала и Барселоны...

20:36 24 августа

= Даль =

Круто

20:04 24 августа

Oper67

Вперед АНЖИ!

16:49 24 августа

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