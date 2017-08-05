Егор Титов: "Спустя 16 лет "Спартак" стал чемпионом. Теперь никто не сможет смаковать ту серию"

Тренер "Енисея" и экс-игрок "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что не имеет отношения к чемпионству красно-белых в прошлом сезоне. Однако, по словам бывшего полузащитника, у него упал камень с плеч.

– С момента трагического поражения от АЕК, после которого в "Спартаке" сменился тренерский штаб, прошел ровно год. С какими чувствами вспоминаете тот матч?

– Ни с какими. Не напомнили бы вы – и не вспомнил.

– Отболело?

– Да и не болело. В футбол играют футболисты, и достучаться до всех тяжело. Искусство тренера – донести свои мысли до каждого. В тот момент мы, видимо, этого сделать не смогли.

– Время расставляет все по местам – вы и Аленичев плюс спортивный департамент клуба за год существенно почистили состав, убрав игроков среднего уровня. Чемпионский костяк сформировался именно при вас. Нет сожаления, что плодами воспользовался другой?

– Некорректно говорить про футболистов, которых в команде уже нет. Но что случилось, то случилось – и слава богу. Спустя 16 лет "Спартак" стал чемпионом, это главное. Теперь никто не сможет смаковать ту серию. Много было тех, кто любил припоминать. Такой камень с плеч упал.

– Медаль вам не предлагали?

– Нет. А какое мы имеем к этому отношение?

– Команду к тому сезону готовили вы.

– Ну Хавьер (Нойя, тренер по физподготовке. – Прим. "СЭ") забрал за всех. Он заслужил. (Сергей ЕГОРОВ)