Егор Титов: "Спустя 16 лет "Спартак" стал чемпионом. Теперь никто не сможет смаковать ту серию"

Тренер "Енисея" и экс-игрок "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что не имеет отношения к чемпионству красно-белых в прошлом сезоне. Однако, по словам бывшего полузащитника, у него упал камень с плеч.
– С момента трагического поражения от АЕК, после которого в "Спартаке" сменился тренерский штаб, прошел ровно год. С какими чувствами вспоминаете тот матч?
– Ни с какими. Не напомнили бы вы – и не вспомнил.
– Отболело?
– Да и не болело. В футбол играют футболисты, и достучаться до всех тяжело. Искусство тренера – донести свои мысли до каждого. В тот момент мы, видимо, этого сделать не смогли.
– Время расставляет все по местам – вы и Аленичев плюс спортивный департамент клуба за год существенно почистили состав, убрав игроков среднего уровня. Чемпионский костяк сформировался именно при вас. Нет сожаления, что плодами воспользовался другой?
– Некорректно говорить про футболистов, которых в команде уже нет. Но что случилось, то случилось – и слава богу. Спустя 16 лет "Спартак" стал чемпионом, это главное. Теперь никто не сможет смаковать ту серию. Много было тех, кто любил припоминать. Такой камень с плеч упал.
– Медаль вам не предлагали?
– Нет. А какое мы имеем к этому отношение?
– Команду к тому сезону готовили вы.
– Ну Хавьер (Нойя, тренер по физподготовке. – Прим. "СЭ") забрал за всех. Он заслужил. (Сергей ЕГОРОВ)
Platinum1991
В прошлом сезоне 2016/17 на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, и сдвигов не было! Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!! И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место. Федуну это понравилось и он намерен продолжить в том же духе, а арбитры будут набивать свои карманы деньгами и на всех остальных им ПЛЕВАТЬ! Потому что они своё благополучие поставили выше работы тренеров и их команд!!! Ждите НОВЫХ судейских скандалов в сезоне 2017/18!!! Подковёрная судейская работа уже КИПИТ и набирает коррупционные обороты. Работа с арбитрами уже налажена на взаимовыгодной ФИНАНСОВОЙ основе! Вы нам деньги, а мы вам результат, а забесплатно только кошки родятся! Третье ПОДРЯД скандальное судейство в пользу Спартака!!! Судьи СКАНДАЛЯТ и тащат Спартака за уши, но Спартак не побеждает!!! Арбитр Сухой спас Спартак от поражения от Уфы. Комбарика не удалил за грубую игру - две желтые, а показал одну... Зе Луиша не удалил за грубую игру - на две желтые наиграл, но арбитр не показал обе. Фернандо желтая такая, что даже Шмурнов был в шоке что её не дали. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ ВОПРОСА!!!
15:04 5 августа
old grumbler
и не подскажите за какое спортивное общество болел Леонид Ильич Брежнев.......
13:34 5 августа
old grumbler
Не забываемая серия - все Российские титулы Спартака завоеваны в грязные 90-е годы, годы рождения всех наших алигархов, создания премьер лиги из первой лиги СССР и грех было клубу лидеру СССР не громить нищие клубы России...
13:30 5 августа
Serenky25
Кто бы его заткнул..
12:03 5 августа
crazysun78
да че уж там... и 16 лет будем вспоминать... и славную 95-летнюю историю побед самого титулованного клуба не забываем тоже!.. )
11:49 5 августа
Serenky25
Никто вспоминать не будет...это не важно..как и Фурика серия
11:28 5 августа
armi
Да ну??? Позор в 16 лет НИКТО НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ!!!!!!!! И будет НАПОМИНАТЬ пищевикам ВСЕГДА!!!!!!
10:54 5 августа
Гантэр
Нет Титов не прав. Эта серия не забудется никогда.
10:36 5 августа