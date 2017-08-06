Дзюба – в запасе "Зенита" на матч со "Спартаком", Маммана дебютирует в старте

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 4-го тура чемпионата России со "Спартаком". Отметим, что экс-форвард красно-белых Артем Дзюба останется в запасе хозяев. При этом в стартовом составе "Зенита" дебютирует защитник Эмануэль Маммана. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Маммана, Кришито – Ерохин, Кузяев, Паредес, Шатов – Дриусси, Кокорин.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Нету, Карпов, Жирков, Нобоа, Жулиану, Дзюба, Полоз.
Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"
Стартовый состав сине-бело-голубых на суперматч #ЗенитСпартак pic.twitter.com/L1Txf59OBR– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 6 августа 2017 г.
результаты опроса
4397 чел.
баламошка
Тренеришка Манчиня попал)
19:30 6 августа
igogohruhru
Дзюба дает фору Кокорину и Спартаку. Выйдет во втором тайме, забьет свои три
19:18 6 августа