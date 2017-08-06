18:52 6 августа | Футбол — РФПЛ

Дзюба – в запасе "Зенита" на матч со "Спартаком", Маммана дебютирует в старте

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 4-го тура чемпионата России со "Спартаком". Отметим, что экс-форвард красно-белых Артем Дзюба останется в запасе хозяев. При этом в стартовом составе "Зенита" дебютирует защитник Эмануэль Маммана. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Маммана, Кришито – Ерохин, Кузяев, Паредес, Шатов – Дриусси, Кокорин.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Нету, Карпов, Жирков, Нобоа, Жулиану, Дзюба, Полоз.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Тренеришка Манчиня попал)

19:30 6 августа

igogohruhru

Дзюба дает фору Кокорину и Спартаку. Выйдет во втором тайме, забьет свои три

19:18 6 августа