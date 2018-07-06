Дзюба попал в сферу интересов "Кардифф Сити"

Как стало известно "СЭ", нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба заинтересовал "Кардифф Сити". 29-летний форвард привлек к себе внимание со стороны валлийского клуба своим выступлением на чемпионате мира в составе национальной команды – в четырех матчах на домашнем турнире он забил 3 мяча а также сделал одну голевую передачу.

В сезоне-2017/18 на клубно уровне нападающий провел 24 матча во всех турнирах в составе питерцев, забив 2 мяча и сделав 3 голевые передачи. Весеннюю часть чемпионата России он провел в аренде в тульском "Арсенале". В 10 играх на его счету 6 голов и 3 результативных паса.

Контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 7 миллионов евро или 6,1 миллиона фунтов. (Сергей ЕГОРОВ)

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