Дзюба и Новосельцев не летят на сбор с "Зенитом-2" и уже сегодня могут перейти в "Арсенал"

По информации "СЭ", два футболиста "Зенита" – форвард Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев не полетят сегодня на сбор с "Зенитом-2". Оба игрока уже сегодня могут стать игроками тульского "Арсенала".
Переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. Футболисты переходят на правах аренды без права выкупа.
Сбор "Зенита-2" начинается сегодня - в Турцию команда Константина Зырянова вылетает днем. (Сергей ЕГОРОВ)
Роберто Манчини: "Решение по Дзюбе и Шатову - сугубо техническое" //
Сергей Фурсенко: "Дзюба и Шатов? Мы поддерживаем Манчини" //
Путь в Тулу. Нужен ли Дзюба "Арсеналу"? // Таблица переходов РФПЛ
crazysun78
Ну все, не видать арсеналу чемпионства
18:23
Владимир 3107
Что-то про финансовую сторону СЭ помалкивает. Неужели Дзюба и Новосельцеа за бесплатно будут играть за туляков? Не верю, что Артёмка и Ваня откажутся от миллионов, которые им платили в "Зените"! Дзюба в "Локо" не пошёл из-за денег, а тут в "Арсенал".... Абсурд какой-то.
16:34
Болела_23
ну теперь и до титулов не далеко зюбе)))
13:50
fanattagan
Эх, Ваня, Ваня...
13:23
Ded vsegda odet
Ты там борись Дзюба , не посрами честь свою.
12:50
pahom-17
папа плохому не научит )))
12:38
grimbo
Дзюбанавт опять отправляется за трофеями
12:29
zvovs
Правильно! Не хотят играть пусть отправляются в ад, их там научат трудностям, а то зажрались.
11:50
svi_57
Нашелся клуб, соответствующий таланту Артема
11:47
Свинству Бой!!#
Вот и славно.
11:42
smo
Уход в небытие!!! (только для дзюбы)
11:42