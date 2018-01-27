11:30 | Футбол — РФПЛ

Дзюба и Новосельцев не летят на сбор с "Зенитом-2" и уже сегодня могут перейти в "Арсенал"

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ и Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ и Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
11

По информации "СЭ", два футболиста "Зенита" – форвард Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев не полетят сегодня на сбор с "Зенитом-2". Оба игрока уже сегодня могут стать игроками тульского "Арсенала".

Переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. Футболисты переходят на правах аренды без права выкупа.

Сбор "Зенита-2" начинается сегодня - в Турцию команда Константина Зырянова вылетает днем. (Сергей ЕГОРОВ)

Роберто Манчини: "Решение по Дзюбе и Шатову - сугубо техническое" // 
Сергей Фурсенко: "Дзюба и Шатов? Мы поддерживаем Манчини" // 
Путь в Тулу. Нужен ли Дзюба "Арсеналу"? // Таблица переходов РФПЛ

Опрос

Какое продолжение карьеры оптимально для Дзюбы?
голосовать
11
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

crazysun78

Ну все, не видать арсеналу чемпионства

18:23

Владимир 3107

Что-то про финансовую сторону СЭ помалкивает. Неужели Дзюба и Новосельцеа за бесплатно будут играть за туляков? Не верю, что Артёмка и Ваня откажутся от миллионов, которые им платили в "Зените"! Дзюба в "Локо" не пошёл из-за денег, а тут в "Арсенал".... Абсурд какой-то.

16:34

Болела_23

ну теперь и до титулов не далеко зюбе)))

13:50

fanattagan

Эх, Ваня, Ваня...

13:23

Ded vsegda odet

Ты там борись Дзюба , не посрами честь свою.

12:50

pahom-17

папа плохому не научит )))

12:38

grimbo

Дзюбанавт опять отправляется за трофеями

12:29

zvovs

Правильно! Не хотят играть пусть отправляются в ад, их там научат трудностям, а то зажрались.

11:50

svi_57

Нашелся клуб, соответствующий таланту Артема

11:47

Свинству Бой!!#

Вот и славно.

11:42

smo

Уход в небытие!!! (только для дзюбы)

11:42