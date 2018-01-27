Дзюба и Новосельцев не летят на сбор с "Зенитом-2" и уже сегодня могут перейти в "Арсенал"

По информации "СЭ", два футболиста "Зенита" – форвард Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев не полетят сегодня на сбор с "Зенитом-2". Оба игрока уже сегодня могут стать игроками тульского "Арсенала".

Переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. Футболисты переходят на правах аренды без права выкупа.

Сбор "Зенита-2" начинается сегодня - в Турцию команда Константина Зырянова вылетает днем. (Сергей ЕГОРОВ)

Роберто Манчини: "Решение по Дзюбе и Шатову - сугубо техническое" //

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