"Двойка" в ФНЛ не мешает судье дебютировать в премьер-лиге

Сегодня игру премьер-лиги впервые будет судить арбитр Павел Кукуян. Рефери из Сочи дебютирует в матче "Тосно" – "СКА-Хабаровск". Любопытно, что за предыдущую игру, которую он обслуживал в роли главного судьи, сочинец получил неудовлетворительную оценку. Речь о матче 7-го тура первенства России "Химки" – "Авангард" (1:1), в котором Кукуян допустил серьезную ошибку.

Как стало известно "СЭ", это уже второй случай, когда арбитр дебютирует в премьер-лиге с "двойкой". В мае этого года на матче чемпионата России "Амкар" – "Рубин" (1:2) впервые работал Олег Соколов. До этого он тоже получил низкую оценку за игру ФНЛ – "Динамо" – "Шинник" (1:0). (Александр БОБРОВ)