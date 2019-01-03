Два новичка "Спартака" поедут на первый сбор со второй командой

Как стало известно "СЭ", тренерский штаб "Спартака" планирует включить двух полузащитников, перешедших из "Чертанова", – Наиля Умарова и Максима Глушенкова, в состав второй команды красно-белых, которая проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 18 января по 2 февраля.

Долгосрочные контракты обоих футболистов вступили в силу 1 января. Не исключено, что в дальнейшем игроки будут привлечены к работе с основой "Спартака". В первенстве Олимп-ФНЛ-2018/19 Глушенков провел за чертановцев 21 матч, забив 11 мячей, Умяров выходил на поле 20 раз, на его счету 2 гола. (Дмитрий Сомов)