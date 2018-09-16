Дубль Ерохина принес "Зениту" победу над "Оренбургом"

"Зенит" на выезде обыграл "Оренбург" (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России. В составе победителей оба гола на счету Александра Ерохина, у проигравший единственный мяч на счету Адессойе Ойеволе.

Для питерцев эта победа стала шестой в семи матчах премьер-лиги при одной ничьей. Оренбуржцы потерпели третье поражение в чемпионате (еще три игры завершились победами, одна – вничью).

В 8-м туре "Зенит" дома 23 сентября сыграет с "Локомотивом". "Оренбург" днем ранее в Грозном встретится с "Ахматом".

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Оренбург" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:2)

Голы: Ерохин, 14 (0:1). Ерохин, 45 (0:2). Ойеволе, 48 (1:2).

"Оренбург": Фролов, Малых, Андреев, Бегич, Ойеволе, Терехов, Афонин, Мишкич, Сутормин (Чуканов, 85), Попович (Рикарду Алвеш, 70), Деспотович (Козлов, 76).

"Зенит": Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Набиуллин (Анюков, 61), Шатов (Эрнани, 84), Паредес (Маркизио, 71), Кузяев, Ерохин, Дзюба, Дриусси.

Предупреждения: Мишкич, 41. Смольников, 50. Нету, 53.

Судьи: Мешков (Дмитров). Болотенков (Москва), Богач (Люберцы).

16 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".

Все о чемпионате России по футболу - здесь