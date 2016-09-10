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Домашние стадионы ЦСКА: от Москвы до Берлина

ЦСКА проведет первый матч в своем доме. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
ЦСКА проведет первый матч в своем доме. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сегодня в рамках 6-го тура премьер-лиги ЦСКА проведет первый официальный матч на своем стадионе "Арена ЦСКА" - против "Терека".

На протяжении долгих лет ЦСКА проводил домашние матчи на многих стадионах и даже во многих городах – как в Москве, так и за ее пределами. Всего таких стадионов оказалось аж 36! А в 1992 году ЦСКА из-за отсутствия должного качества полей в России был вынужден играть свои домашние матчи первой в истории Лиги чемпионов и вовсе в Германии.

Начиналась же история армейского коллектива с небольшого стадиона ЦСКА в Сокольниках – места, которые нынешние болельщики ассоциирует скорее с извечным соперником красно-синих. Именно там футболисты ЦДКА (тогдашнее название армейцев) играли свои первые домашние матчи чемпионата и Кубка СССР. Это был первый собственный стадион клуба, второй появился уже в 60-е годы на месте нынешней красавицы-арены, которая сегодня откроет свои двери перед болельщиками. (Алексей МОРОЗ)

Все стадионы, где ЦСКА проводил свои домашние матчи в чемпионате, кубке и еврокубках

Стадион

Город

Годы

И

В

Н

П

М

Первый матч

ЦДКА*

Москва

1936 – 1939

10

7

0

3

24-15

Красная заря (ЧС) – 6:2

Локомотив

Москва

1936 – 2008

56

38

7

11

127-47

Динамо Птг (КС) – 1:2

Динамо

Москва

1937 – 2008

601

339

151

111

1120-554

Динамо-2 (КС) – 1:0

МВО

Москва

1938

1

1

0

0

2-1

Зенит (ЧС) – 2:1

Старт

Москва

1938

1

1

0

0

2-0

Буревестник (ЧС) – 2:0

имени Берия

Тбилиси

1939

1

0

0

1

4-5

Динамо Тб (ЧС) – 4:5

Металлист

Болшево

1940

1

0

1

0

0-0

Локомотив (ЧС) – 0:0

Республиканский

Киев

1954-1958

2

1

1

0

4-2

Торпедо Г (ЧС) – 1:1

Республиканский

Ереван

1955

1

0

1

0

0-0

Торпедо (ЧС) – 0:0

Авангард

Харьков

1955

1

1

0

0

1-0

Локомотив (ЧС) – 1:0

Пищевик

Одесса

1956-1957

3

3

0

0

10-4

Зенит (ЧС) – 3:1

Лужники

Москва

1956-2013

279

154

60

65

464-259

Динамо (ЧС) – 2:2

Буревестник

Тбилиси

1960

1

1

0

0

2-0

Спартак В (ЧС) – 2:0

Республиканский

Баку

1961-1970

2

2

0

0

3-0

Калев (ЧС) – 1:0

им.Орджоникидзе

Грозный

1966

1

0

0

1

1-2

Динамо Мн (ЧС) – 1:2

Центральный

Сочи

1971-1975

5

5

0

0

9-2

Торпедо Кт (КС) – 1:0

Локомотив

Симферополь

1971-1979

3

1

1

1

4-6

Шахтер (КС) – 2:2

Водник

Поти

1974

1

0

1

0

0-0

Спартак Нч (КС) – 0:0

ЦСКА им. Федотова

Москва

1974-2001

121

67

23

31

245-111

Кайрат (ЧС) – 0:0

Республиканский

Сухуми

1978

1

0

1

0

1-1

Спартак И-Ф (КС) – 1:1

Труд

Подольск

1978-2014

2

1

1

0

3-1

Динамо (КС) – 1:1

Республиканский

Кишинев

1979

1

1

0

0

4-0

Кайрат (ЧС) – 4:0

ЛФК ЦСКА

Москва

1980-1993

65

47

9

9

157-54

Шахтер (КС) – 1:3

Олимпийский

Москва

1981-1988

5

2

2

1

7-3

Кайрат (ЧС) – 0:0

СКА

Львов

1982

2

1

0

1

1-1

Кайрат (ЧС) – 1:0

имени Стрельцова

Москва

1982-2013

47

34

5

8

91-36

Арарат (ЧС) – 2:3

Рурштадион

Бохум

1992

1

0

0

1

0-1

Рейнджерс (ЛЧ) – 0:1

Олимпштадион

Берлин

1992

2

0

1

1

2-3

Марсель (ЛЧ) – 1:1

Строитель

Селятино

1996-1997

3

1

1

1

4-4

Черноморец (ЧР) – 1:3

Сатурн

Раменское

2002

1

0

1

0

1-1

Парма (КУ) – 1:1

Кубань

Краснодар

2005

2

2

0

0

4-0

Бенфика (КУ) – 2:0

МСА Динамо

Москва

2005

2

2

0

0

8-1

Москва (КР) – 3:1

Спартак

Владикавказ

2007

2

0

2

0

0-0

Маккаби Х (КУ) – 0:0

МСА Локомотив

Динамо

2013

1

0

0

1

0-2

Динамо (ЧР) – 0:2

Арена-Химки

Химки

2010-2016

95

67

14

14

185-74

Амкар (ЧР) – 1:0

Родина

Химки

2015

1

1

0

0

1-0

Кр.Советов (КР) – 1:0

* Название стадиона берется на момент последнего матча ЦСКА на нем

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