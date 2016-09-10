Домашние стадионы ЦСКА: от Москвы до Берлина

Сегодня в рамках 6-го тура премьер-лиги ЦСКА проведет первый официальный матч на своем стадионе "Арена ЦСКА" - против "Терека".
На протяжении долгих лет ЦСКА проводил домашние матчи на многих стадионах и даже во многих городах – как в Москве, так и за ее пределами. Всего таких стадионов оказалось аж 36! А в 1992 году ЦСКА из-за отсутствия должного качества полей в России был вынужден играть свои домашние матчи первой в истории Лиги чемпионов и вовсе в Германии.
Начиналась же история армейского коллектива с небольшого стадиона ЦСКА в Сокольниках – места, которые нынешние болельщики ассоциирует скорее с извечным соперником красно-синих. Именно там футболисты ЦДКА (тогдашнее название армейцев) играли свои первые домашние матчи чемпионата и Кубка СССР. Это был первый собственный стадион клуба, второй появился уже в 60-е годы на месте нынешней красавицы-арены, которая сегодня откроет свои двери перед болельщиками. (Алексей МОРОЗ)
Все стадионы, где ЦСКА проводил свои домашние матчи в чемпионате, кубке и еврокубках
|
Стадион
|
Город
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
Первый матч
|
ЦДКА*
|
Москва
|
1936 – 1939
|
10
|
7
|
0
|
3
|
24-15
|
Красная заря (ЧС) – 6:2
|
Локомотив
|
Москва
|
1936 – 2008
|
56
|
38
|
7
|
11
|
127-47
|
Динамо Птг (КС) – 1:2
|
Динамо
|
Москва
|
1937 – 2008
|
601
|
339
|
151
|
111
|
1120-554
|
Динамо-2 (КС) – 1:0
|
МВО
|
Москва
|
1938
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
Зенит (ЧС) – 2:1
|
Старт
|
Москва
|
1938
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
Буревестник (ЧС) – 2:0
|
имени Берия
|
Тбилиси
|
1939
|
1
|
0
|
0
|
1
|
4-5
|
Динамо Тб (ЧС) – 4:5
|
Металлист
|
Болшево
|
1940
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
Локомотив (ЧС) – 0:0
|
Республиканский
|
Киев
|
1954-1958
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4-2
|
Торпедо Г (ЧС) – 1:1
|
Республиканский
|
Ереван
|
1955
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
Торпедо (ЧС) – 0:0
|
Авангард
|
Харьков
|
1955
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
Локомотив (ЧС) – 1:0
|
Пищевик
|
Одесса
|
1956-1957
|
3
|
3
|
0
|
0
|
10-4
|
Зенит (ЧС) – 3:1
|
Лужники
|
Москва
|
1956-2013
|
279
|
154
|
60
|
65
|
464-259
|
Динамо (ЧС) – 2:2
|
Буревестник
|
Тбилиси
|
1960
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
Спартак В (ЧС) – 2:0
|
Республиканский
|
Баку
|
1961-1970
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3-0
|
Калев (ЧС) – 1:0
|
им.Орджоникидзе
|
Грозный
|
1966
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
Динамо Мн (ЧС) – 1:2
|
Центральный
|
Сочи
|
1971-1975
|
5
|
5
|
0
|
0
|
9-2
|
Торпедо Кт (КС) – 1:0
|
Локомотив
|
Симферополь
|
1971-1979
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-6
|
Шахтер (КС) – 2:2
|
Водник
|
Поти
|
1974
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
Спартак Нч (КС) – 0:0
|
ЦСКА им. Федотова
|
Москва
|
1974-2001
|
121
|
67
|
23
|
31
|
245-111
|
Кайрат (ЧС) – 0:0
|
Республиканский
|
Сухуми
|
1978
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
Спартак И-Ф (КС) – 1:1
|
Труд
|
Подольск
|
1978-2014
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
Динамо (КС) – 1:1
|
Республиканский
|
Кишинев
|
1979
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4-0
|
Кайрат (ЧС) – 4:0
|
ЛФК ЦСКА
|
Москва
|
1980-1993
|
65
|
47
|
9
|
9
|
157-54
|
Шахтер (КС) – 1:3
|
Олимпийский
|
Москва
|
1981-1988
|
5
|
2
|
2
|
1
|
7-3
|
Кайрат (ЧС) – 0:0
|
СКА
|
Львов
|
1982
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1-1
|
Кайрат (ЧС) – 1:0
|
имени Стрельцова
|
Москва
|
1982-2013
|
47
|
34
|
5
|
8
|
91-36
|
Арарат (ЧС) – 2:3
|
Рурштадион
|
Бохум
|
1992
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
Рейнджерс (ЛЧ) – 0:1
|
Олимпштадион
|
Берлин
|
1992
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
Марсель (ЛЧ) – 1:1
|
Строитель
|
Селятино
|
1996-1997
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-4
|
Черноморец (ЧР) – 1:3
|
Сатурн
|
Раменское
|
2002
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
Парма (КУ) – 1:1
|
Кубань
|
Краснодар
|
2005
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-0
|
Бенфика (КУ) – 2:0
|
МСА Динамо
|
Москва
|
2005
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8-1
|
Москва (КР) – 3:1
|
Спартак
|
Владикавказ
|
2007
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0-0
|
Маккаби Х (КУ) – 0:0
|
МСА Локомотив
|
Динамо
|
2013
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
Динамо (ЧР) – 0:2
|
Арена-Химки
|
Химки
|
2010-2016
|
95
|
67
|
14
|
14
|
185-74
|
Амкар (ЧР) – 1:0
|
Родина
|
Химки
|
2015
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
Кр.Советов (КР) – 1:0
* Название стадиона берется на момент последнего матча ЦСКА на нем