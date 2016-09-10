Домашние стадионы ЦСКА: от Москвы до Берлина

Сегодня в рамках 6-го тура премьер-лиги ЦСКА проведет первый официальный матч на своем стадионе "Арена ЦСКА" - против "Терека".

На протяжении долгих лет ЦСКА проводил домашние матчи на многих стадионах и даже во многих городах – как в Москве, так и за ее пределами. Всего таких стадионов оказалось аж 36! А в 1992 году ЦСКА из-за отсутствия должного качества полей в России был вынужден играть свои домашние матчи первой в истории Лиги чемпионов и вовсе в Германии.

Начиналась же история армейского коллектива с небольшого стадиона ЦСКА в Сокольниках – места, которые нынешние болельщики ассоциирует скорее с извечным соперником красно-синих. Именно там футболисты ЦДКА (тогдашнее название армейцев) играли свои первые домашние матчи чемпионата и Кубка СССР. Это был первый собственный стадион клуба, второй появился уже в 60-е годы на месте нынешней красавицы-арены, которая сегодня откроет свои двери перед болельщиками. (Алексей МОРОЗ)

Все стадионы, где ЦСКА проводил свои домашние матчи в чемпионате, кубке и еврокубках

Стадион Город Годы И В Н П М Первый матч ЦДКА* Москва 1936 – 1939 10 7 0 3 24-15 Красная заря (ЧС) – 6:2 Локомотив Москва 1936 – 2008 56 38 7 11 127-47 Динамо Птг (КС) – 1:2 Динамо Москва 1937 – 2008 601 339 151 111 1120-554 Динамо-2 (КС) – 1:0 МВО Москва 1938 1 1 0 0 2-1 Зенит (ЧС) – 2:1 Старт Москва 1938 1 1 0 0 2-0 Буревестник (ЧС) – 2:0 имени Берия Тбилиси 1939 1 0 0 1 4-5 Динамо Тб (ЧС) – 4:5 Металлист Болшево 1940 1 0 1 0 0-0 Локомотив (ЧС) – 0:0 Республиканский Киев 1954-1958 2 1 1 0 4-2 Торпедо Г (ЧС) – 1:1 Республиканский Ереван 1955 1 0 1 0 0-0 Торпедо (ЧС) – 0:0 Авангард Харьков 1955 1 1 0 0 1-0 Локомотив (ЧС) – 1:0 Пищевик Одесса 1956-1957 3 3 0 0 10-4 Зенит (ЧС) – 3:1 Лужники Москва 1956-2013 279 154 60 65 464-259 Динамо (ЧС) – 2:2 Буревестник Тбилиси 1960 1 1 0 0 2-0 Спартак В (ЧС) – 2:0 Республиканский Баку 1961-1970 2 2 0 0 3-0 Калев (ЧС) – 1:0 им.Орджоникидзе Грозный 1966 1 0 0 1 1-2 Динамо Мн (ЧС) – 1:2 Центральный Сочи 1971-1975 5 5 0 0 9-2 Торпедо Кт (КС) – 1:0 Локомотив Симферополь 1971-1979 3 1 1 1 4-6 Шахтер (КС) – 2:2 Водник Поти 1974 1 0 1 0 0-0 Спартак Нч (КС) – 0:0 ЦСКА им. Федотова Москва 1974-2001 121 67 23 31 245-111 Кайрат (ЧС) – 0:0 Республиканский Сухуми 1978 1 0 1 0 1-1 Спартак И-Ф (КС) – 1:1 Труд Подольск 1978-2014 2 1 1 0 3-1 Динамо (КС) – 1:1 Республиканский Кишинев 1979 1 1 0 0 4-0 Кайрат (ЧС) – 4:0 ЛФК ЦСКА Москва 1980-1993 65 47 9 9 157-54 Шахтер (КС) – 1:3 Олимпийский Москва 1981-1988 5 2 2 1 7-3 Кайрат (ЧС) – 0:0 СКА Львов 1982 2 1 0 1 1-1 Кайрат (ЧС) – 1:0 имени Стрельцова Москва 1982-2013 47 34 5 8 91-36 Арарат (ЧС) – 2:3 Рурштадион Бохум 1992 1 0 0 1 0-1 Рейнджерс (ЛЧ) – 0:1 Олимпштадион Берлин 1992 2 0 1 1 2-3 Марсель (ЛЧ) – 1:1 Строитель Селятино 1996-1997 3 1 1 1 4-4 Черноморец (ЧР) – 1:3 Сатурн Раменское 2002 1 0 1 0 1-1 Парма (КУ) – 1:1 Кубань Краснодар 2005 2 2 0 0 4-0 Бенфика (КУ) – 2:0 МСА Динамо Москва 2005 2 2 0 0 8-1 Москва (КР) – 3:1 Спартак Владикавказ 2007 2 0 2 0 0-0 Маккаби Х (КУ) – 0:0 МСА Локомотив Динамо 2013 1 0 0 1 0-2 Динамо (ЧР) – 0:2 Арена-Химки Химки 2010-2016 95 67 14 14 185-74 Амкар (ЧР) – 1:0 Родина Химки 2015 1 1 0 0 1-0 Кр.Советов (КР) – 1:0

* Название стадиона берется на момент последнего матча ЦСКА на нем