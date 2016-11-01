12:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Шляхтин: "Крылья" смотрят в сторону Скрипченко"

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Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин подтвердил информацию "СЭ", подчеркнув, что  руководство рассматривает возможность приглашения Вадима Скрипченко на пост главного тренера. Вчера Франк Веркаутерен, возглавлявший клуб с 2014 года, был отправлен в отставку.

- Ведете ли переговоры со Скрипченко?

- Пока не ведем. Сегодня-завтра все прокомментируем. Есть небольшое недопонимание с Франком (Веркаутереном. – Прим. "СЭ"), он, по всей видимости, не ожидал от нас такого решения. Занимаемся, в большей степени, этим моментом. А что касается тренера, то, если все так сложилось, посмотрим в сторону Скрипченко.

- Кандидатура Александра Бородюка не рассматривается?

- Нет. Мы с ним вели переговоры до Франка, делали предложение. Он сказал, что после ухода из "Торпедо" не может прийти, у него есть определенные обязательства. Мы его ждали две недели, пока он определится. Пригласили Франка.

- Кто сейчас исполняет обязанности тренера "Крыльев"?

- Пока никто. В 15.00 тренировку должен проводить Франк. Не знаю, выйдет ли он. На сегодня у него есть действующий контракт, документ о расторжении не подписали. Уведомили его о том, что расстаемся, но возникли определенные недопонимания – он не ожидал.

- Неустойка?

- Отступных (при увольнении. – Прим. "СЭ") у нас в контракт нет. Все определяется трудовым законодательством. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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EVIL915

Урал не потянул, теперь Крыльям, как камень на шею! ППЦ, какой-то! Эй вы там, НА ВЕРХУ! Проблемы с мОзгами у вас???

12:37

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