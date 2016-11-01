Юрий Матвеев - и.о. главного тренера "Урала"

Юрий Матвеев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Урала". Сегодня в отставку подал наставник команды Вадим Скрипченко. Последний руководил екатеринбуржцами с сентября 2015 года. Последний матч под его руководством "Урал" провел против "Терека" (1:4). По ходу игры была зафиксирована подозрительная динамика букмекерских коэффициентов.

Юрий Матвеев работает в структуре "Урала" с 2008 года. Ранее он уже работал с командой в качестве исполняющего обязанности наставника, а с июня по декабрь 2011 года трудился главным тренером.