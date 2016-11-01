11:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "Уход Скрипченко из "Урала" не связан с матчем с "Тереком"

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Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул, что Вадим Скрипченко сообщил руководству о решении покинуть клуб только вчера. По его словам, отставка специалиста не связана с матчем 12-го утра чемпионата России с "Тереком" (1:4).

- Вадим Викторович принял мужское решение, сообщил только вчера, - приводит 66.ru слова Иванова. - Но его уход не связан с последней игрой с "Тереком".

Скрипченко пришел в тренерский штаб "Урала" летом 2015 года, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. После побед над "Уфой" и "Краснодаром" специалист стал главным тренером. По итогам минувшего сезона команда заняла 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, в минувшем туре РФПЛ матч "Урала" и "Терека" вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет в игре был 1:1.

Скрипченко – в числе кандидатов на пост главного тренера "Крыльев" 

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http://66.ru/news/sport/190916/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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serenky25

Очень люблю читать разговор по пятницам. Из последнего интервью Виктора Нечаева. "Недоказуемо" - любимое словечко Коли Дроздецкого. Он, правда, шепелявил, и получалось смешно: "Недокафуемо". Иногда после пьянок ему говорили: "Коля, тебя же засекли!" А он плечами пожимал: "Недокафуемо".

12:49

blue-white!

Бу-га-га! В прошлом сезоне перед матчем с Тереком Гончаренко ушёл, теперь, после матча Тереком, Скипченко... Нее, никакой взаимосвязи быть не может...)))

12:27

Lanuda

ага, конечно

12:12

streletc1783

и восход солнца с наступлением утра не как не связано.

12:05

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