Григорий Иванов: "Уход Скрипченко из "Урала" не связан с матчем с "Тереком"

Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул, что Вадим Скрипченко сообщил руководству о решении покинуть клуб только вчера. По его словам, отставка специалиста не связана с матчем 12-го утра чемпионата России с "Тереком" (1:4).

- Вадим Викторович принял мужское решение, сообщил только вчера, - приводит 66.ru слова Иванова. - Но его уход не связан с последней игрой с "Тереком".

Скрипченко пришел в тренерский штаб "Урала" летом 2015 года, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. После побед над "Уфой" и "Краснодаром" специалист стал главным тренером. По итогам минувшего сезона команда заняла 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, в минувшем туре РФПЛ матч "Урала" и "Терека" вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет в игре был 1:1.

Скрипченко – в числе кандидатов на пост главного тренера "Крыльев"