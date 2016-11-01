Скрипченко ушел с поста главного тренера "Урала"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко подал в отставку, информирует пресс-служба екатеринбуржцев. Специалист написал заявление по собственному желанию после поражения от "Терека" (1:4) в матче 12-го тура чемпионата России.

"Руководство клуба хотело продолжить сотрудничество с тренером, но приняло решение об отставке", - говорится в заявлении пресс-службы.

Скрипченко пришел в тренерский штаб "Урала" летом 2015 года, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. После побед над "Уфой" и "Краснодаром" специалист стал главным тренером. По итогам минувшего сезона команда заняла 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, в минувшем туре РФПЛ матч "Урала" и "Терека" вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет в игре был 1:1.