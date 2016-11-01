11:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Скрипченко ушел с поста главного тренера "Урала"

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Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко подал в отставку, информирует пресс-служба екатеринбуржцев. Специалист написал заявление по собственному желанию после поражения от "Терека" (1:4) в матче 12-го тура чемпионата России. 

"Руководство клуба хотело продолжить сотрудничество с тренером, но приняло решение об отставке", - говорится в заявлении пресс-службы. 

Скрипченко пришел в тренерский штаб "Урала" летом 2015 года, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. После побед над "Уфой" и "Краснодаром" специалист стал главным тренером. По итогам минувшего сезона команда заняла 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, в минувшем туре РФПЛ матч "Урала" и "Терека" вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет в игре был 1:1.

 

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Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5045/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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craped

Хорошо что всего лишь уволился, а не пустил пулю в лоб.

11:25

Буква Ё

случайное совпадение наверное

11:24

Андрей Палыч 1979

Рыба тухнет с головы.Там с самого верха нужно чистить и наводить порядок!

11:23

Паренек с Урала

Первая ласточка. Кого из футболеров отчислят - Кулакова, Емельянова, ..?

11:20

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