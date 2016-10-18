18:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Миранчуку лучше уехать в Испанию. Там чистая конкуренция"

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Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с полузащитником "Локомотива" Алексеем Миранчуком, отметив, что игроку необходимо попробовать свои силы в Европе. Однако, по словам агента, лучше это будет сделать после чемпионата мира в России.

– Так что же "Локомотиву" делать с Миранчуком?

– В принципе попытаться договориться, поторговаться. Можно подписать с ним контракт на четыре года. Но я бы посоветовал самому Алексею и его агенту уехать сейчас в Европу.

– Куда?

– Например, в Испанию. Там чистая конкуренция, у парня будут шансы себя проявить. Но нужно быть готовым к тому, что никто тебе не предложит таких деньжищ, как в России.

– А Миранчук способен заиграть в Испании?

– Пока не попробует, не поймет. Я, правда, сейчас поймал себя на мысли, что ему пока лучше поиграть в России.

– Почему?

– Скоро домашний чемпионат мира. В том же "Локомотиве" он будет постоянно играть, находиться на виду. А Европе – еще не факт. Черышев то выходит на поле, то лечится. Выступавший в России Муса не блещет в Англии. Так что пока можно остаться и в России, у уже после домашнего мирового первенства уехать на Запад. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kirillyurrich

а готов ли миранчук к честной конкуренции? судя по его стате, он является "талантом" только в головах нескольких "спецов"

18:24

Красно синий

Главное не слушать таких учителей,которые любого футболиста просто будут доить. Гнать их метлой,пиявок этаких.

18:11

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