Дмитрий Песков: "Ситуация со стадионом "Крестовский" – не вопрос Кремля"

Пресс-секратарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию со стадионом на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Вчера поле на нем было признано непригодным по решению комиссии ФИФА.
– Наверное, хозяева стадиона и подрядчики проекта будут следить за этим, но это не вопрос Кремля, – приводит "Лайф" слова Пескова.
Напомним, ранее вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко сказал, что у него есть краткосрочный перспективный план по разрешению ситуации.
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Пресс-секратарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию со стадионом на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
Thomas_Boy
Так-то Владимиру Владимировичу даже нравится маненькая вибрация. Щекотно так...
16:02
sergiotaccini
и так во всем!!!!!!!!никто ни за что ни отвечает, никто ничто не контролирует
15:58