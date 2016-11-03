15:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Песков: "Ситуация со стадионом "Крестовский" – не вопрос Кремля"

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Пресс-секратарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию со стадионом на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Вчера поле на нем было признано непригодным по решению комиссии ФИФА.

– Наверное, хозяева стадиона и подрядчики проекта будут следить за этим, но это не вопрос Кремля, – приводит "Лайф" слова Пескова.

Напомним, ранее вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко сказал, что у него есть краткосрочный перспективный план по разрешению ситуации.

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Пресс-секратарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию со стадионом на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

Так-то Владимиру Владимировичу даже нравится маненькая вибрация. Щекотно так...

16:02

sergiotaccini

и так во всем!!!!!!!!никто ни за что ни отвечает, никто ничто не контролирует

15:58

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