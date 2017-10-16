Дмитрий Парфенов: "Внизу борьбы больше, чем наверху турнирной таблицы"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 13-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0) отметил справедливость результата. По словам наставника, соперники действовали агрессивно и имели моменты.

– Ожидали, что такая агрессивная игра будет, и она была такой с обеих сторон. Обеим командам нужны очки, – отметил Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол". – Внизу борьбы больше, чем наверху турнирной таблицы. Отсюда такой накал. Многое не получалось из-за груза ответственности и спешки. Счет закономерный. У соперника были две штанги, но у нас были моменты. Будем двигаться дальше.

Мы уважаем любого соперника, разбираем его. Но все-таки делаем больше акцент на свою игру.