Дмитрий Хомуха: "Почему мы считаем, что Мбаппе может играть в ЛЧ, а Головин - нет?!"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что "Халл Сити" вряд ли подойдет полузащитнику армейцев Александру Головину. Ранее сообщалось, что ЦСКА и лондонский "Арсенал" близки к завершению переговоров по трансферу россиянина, но существует вероятность, что футболист будет отдан в аренду клубу, который накануне возглавил Леонид Слуцкий.

– Не рано ли Головину переходить в "Арсенал"?

– Считаю, что он способен себя зарекомендовать в этом клуб. Почему мы считаем, что заграничные футболиста, как, например, Мбаппе, могут играть в 18 лет в Лиге чемпионов и забивать там, а наш футболист, которому исполнилось двадцать лет, не в состоянии это сделать?! Думаю, что Головину все по плечу.

– Есть вариант, что Головин сразу после перехода в "Арсенал" уйдет в аренду. Куда ему лучше отправиться: в "Халл Сити" к Слуцкому или в ЦСКА?

– Стилистически "Халл Сити" вряд ли подойдет Александру. Чемпион-лига отличается от премьер-лиги. Здесь менее комбинационный футбол и больше силовой борьбы. Тут ему будет посложнее.

– Зато тренер знает, как и где его лучше использовать и будет доверять.

– Возможно. Но сам футболист должен принимать решение. На мой взгляд, оптимальнее остаться в ЦСКА в аренде. Команда будет играть в оборочном раунде Лиги чемпионов и без Головина армейцам придется тяжело. Зная финансовую ситуацию в клубе, найти равноценную замену будет очень сложно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

СМИ: Головин близок к переходу в лондонский "Арсенал" //

Олег Артемов: "Головин в "Арсенале"? Приятная информация. Но пока без комментариев"