Дмитрий Хомуха: "Нашим бюджетным клубам проще купить серба, чем вырастить своего игрока"

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал "СЭ", почему наши клубы неохотно доверяют молодым футболистам.
– Асенсио? В Испании умеют готовить звезд, - сказал Хомуха. - Если видят хорошие задатки у игрока, создают ему всяческие условия для роста, прогресса. Очень большое доверие. В Европе серьезно относятся к подготовке собственных кадров. Где-то это даже вынужденная мера. С учетом того, как подскочили цены на игроков на рынке, гораздо выгоднее вырастить своего классного футболиста. К российским же молодым игрокам относятся по-другому.
– Пренебрежительно?
– Наши клубы, как правило, финансируются из бюджетов регионов, живут на госфинансировании. У них нет необходимости выращивать свои кадры. Если бы они были частными, ситуация изменилась в лучшую сторону. А сейчас покупаются уже готовые легионеры – легче заплатить за хорвата и серба, который здесь и сейчас будет выглядеть предпочтительнее молодого игрока. Но это все локально… Не на долгую перспективу…
– Имеете в виду, что клубы покупают легионеров средней руки, которые дадут определенный результат, чтобы потом отчитаться перед губернатором за потраченные деньги?
– Да. Задача простая. Решить поставленную задачу, которая ставится перед клубом. Это сделать гораздо легче, когда у тебя в составе опытный легионер. А не молодой парень, которому нужно время и доверие для роста.
– Своих Асенсио у нас при такой системе не появится?
– Маловероятно. Молодые игроки не получают практику. Можно сколько угодно тренироваться. Но без участия в матчах, без серьезной конкуренции роста не предвидится. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Меркатор
В Испании умеют готовить звезд, - сказал Хомуха. - Если видят хорошие задатки у игрока, создают ему всяческие условия для роста, прогресса. ----- А у нас как? У того же Давыдова были плохие условия? Играй и доказывай. А у нас все Динамо, стоящее на вылет, на "Бентли" ездит. Жизнь удалась. Что мы можем сделать? Какие еще условия создать? На цепь и не кормить?
22:21
Меркатор
Ну, мало ли, что кому проще. Как писал Зощенко, "те, которые без денег, не ездют с дамами". Пусть бюджетные клубы играют в пердиве. Это очень нормальный футбол для тех, кто хочет, но не может. А Премьер-Лига это элита. Туда надо отбирать по финансовым возможностям, а не по тому, у кого хотелка от росла. И региональные власти там, где построили стадионы под ЧМ надо обязать обеспечить команду высшего уровня. Тогда и наш чемпионат станет зрелищнее. Если надо сократить - давайте сократим. Лучше 4 раза в год смотреть на матчи Спартака против ЦСКА, Зенита и Локомотива, чем размениваться на условные амкры, хабаровски и оренбурги. Что касается Кубка... У нас очень много голосят по поводу расширения Лиги до 18 команд. Это подразумевает 4 дополнительных игровых дня. Так вот лучше эти 4 дня отдать Кубку и сделать его двухматчевым. Тогда будут четверть- и полуфиналы Спартак-Зенит, Спартак-Локомотив, ЦСКА-Динамо и так далее. И маргиналам дорога не закрыта - в двухраундовые времена в финале играли и Терек, и Химки. Просто надо будет немножкло постараться, а не проходить благодаря случаю.
22:05