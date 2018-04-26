Дмитрий Хомуха: "Нашим бюджетным клубам проще купить серба, чем вырастить своего игрока"

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал "СЭ", почему наши клубы неохотно доверяют молодым футболистам.

– Асенсио? В Испании умеют готовить звезд, - сказал Хомуха. - Если видят хорошие задатки у игрока, создают ему всяческие условия для роста, прогресса. Очень большое доверие. В Европе серьезно относятся к подготовке собственных кадров. Где-то это даже вынужденная мера. С учетом того, как подскочили цены на игроков на рынке, гораздо выгоднее вырастить своего классного футболиста. К российским же молодым игрокам относятся по-другому.

– Пренебрежительно?

– Наши клубы, как правило, финансируются из бюджетов регионов, живут на госфинансировании. У них нет необходимости выращивать свои кадры. Если бы они были частными, ситуация изменилась в лучшую сторону. А сейчас покупаются уже готовые легионеры – легче заплатить за хорвата и серба, который здесь и сейчас будет выглядеть предпочтительнее молодого игрока. Но это все локально… Не на долгую перспективу…

– Имеете в виду, что клубы покупают легионеров средней руки, которые дадут определенный результат, чтобы потом отчитаться перед губернатором за потраченные деньги?

– Да. Задача простая. Решить поставленную задачу, которая ставится перед клубом. Это сделать гораздо легче, когда у тебя в составе опытный легионер. А не молодой парень, которому нужно время и доверие для роста.

– Своих Асенсио у нас при такой системе не появится?

– Маловероятно. Молодые игроки не получают практику. Можно сколько угодно тренироваться. Но без участия в матчах, без серьезной конкуренции роста не предвидится. (Виталий АЙРАПЕТОВ)