Дмитрий Хохлов: "По моментам "Рубин" наиграл на победу"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подчеркнул, что матч 14-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0) получился непростым. По словам специалиста, по количеству голевых моментов казанцы наиграли на победу.

– Непростая игра. В Казани глупо рассчитывать на то, что будет просто, – сказал Хохлов. – По голевым моментам "Рубин" наиграл на победу, но ничья для нас положительный результат.

С мотивацией в атаке все хорошо, но активности не хватает. То, что хотим видеть впереди пока не выполняется. Терехов две недели тренируется с командой, но это была тактическая замена. Плохо, что тот игрок, которого меняли, был на этой же бровке. (Артур ЕНИКЕЕВ)