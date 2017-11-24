Дмитрий Хохлов: "C "Амкаром" сыграют все, кто в обойме"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Амкара" подчеркнул, что некоторым футболистам не рекомендуется часто тренироваться и играть на синтетическом покрытии. Специалист отметил, что полузащитник Самба Соу и нападающий Антон Терехов восстановились от повреждений.

– Ранее я говорил, что некоторым футболистам не рекомендованы частые тренировки на синтетическом поле, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Хохлов. – А играть будут те, кто восстановились от травм. Это касается и Соу, и Терехова, которые уже играли и готовы вновь выйти на поле. В целом, сыграют все, кто в обойме.

Трансляция матча "Динамо" – "Амкар"