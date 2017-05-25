Динияр Билялетдинов: "Мое будущее? Рассматриваются все варианты"

Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов рассказал "СЭ", что рассматривает все варианты продолжения карьеры. Контракт футболиста истекает в конце мая. В нынешнем сезоне полузащитник на поле не выходил.
- С "Рубином" контракт истекает 31 мая, - сказал Билялетдинов.
- Где продолжите карьеру?
- Работа ведется. Рассматриваются все варианты.
По информации "СЭ", в субботу после заседания попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев. (Сергей АСТАХОВ)
Jean4
Судя по его игре, уже лет 5 как пора заканчивать с этим делом.
13:41