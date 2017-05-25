13:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Динияр Билялетдинов: "Мое будущее? Рассматриваются все варианты"

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Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов рассказал "СЭ", что рассматривает все варианты продолжения карьеры. Контракт футболиста истекает в конце мая. В нынешнем сезоне полузащитник на поле не выходил.

- С "Рубином" контракт истекает 31 мая, - сказал Билялетдинов.

- Где продолжите карьеру?

- Работа ведется. Рассматриваются все варианты.

По информации "СЭ", в субботу после заседания попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jean4

Судя по его игре, уже лет 5 как пора заканчивать с этим делом.

13:41