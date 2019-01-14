"Динамо" объявило о возвращении Юсупова

"Динамо" на официальном сайте объявило о подписании контракта с Артуром Юсуповым. Хавбек ранее расторг контракт с "Ростовом" и присоединился к бело-голубым на правах свободного агента. Выступать он будет под номером 6.

Юсупов уже защищал цвета "Динамо" с 2009 по 2015 год, отметившись 8 голами в 114 матчах.

В нынешнем сезоне Юсупов провел 16 игр, забил 1 гол и сделал 2 передачи. "Динамо" после 17 туров занимает 12-е место в таблице РПЛ.

Артур Юсупов возвращается в #Динамо! 💪И становится первым зимним приобретением бело-голубых! За наш клуб Артур будет выступать под шестым номером ⚪🔵https://t.co/2EPhaEwuSZ pic.twitter.com/x8dK4qdWNI – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 января 2019 г.

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