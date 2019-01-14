13:20 | Футбол — РПЛ

"Динамо" объявило о возвращении Юсупова

Обсудить
5

"Динамо" на официальном сайте объявило о подписании контракта с Артуром Юсуповым. Хавбек ранее расторг контракт с "Ростовом" и присоединился к бело-голубым на правах свободного агента. Выступать он будет под номером 6.

Юсупов уже защищал цвета "Динамо" с 2009 по 2015 год, отметившись 8 голами в 114 матчах.

В нынешнем сезоне Юсупов провел 16 игр, забил 1 гол и сделал 2 передачи. "Динамо" после 17 туров занимает 12-е место в таблице РПЛ.

Таблица переходов РПЛ

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13947

Обсудить
5
Загрузка...
Материалы других СМИ