10:35 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" объявило о переходе Маркова

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Нападающий Евгений Марков перешел из "Тосно" в "Динамо", сообщает официальный сайт московской команды. Срок контракта с 23-летним игроком не разглашается.

Форвард будет играть под 7-м номером.

Марков выступал за "Тосно" с 2016 года. В текущем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 передачи. Ранее он также выступал за "Енисей" и "Зенит-2".

Евгений Муравьев: "Марков зарекомендовал себя с наилучшей стороны, нам нужен был такой форвард"

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13228

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КОММЕНТАРИИ (8)
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FreDDy Kruger

МолоДой, перспективный... Но сколько их таких было...Посмотреть нужно,что за персонаж...

16:42

Рюрик 09

вэняляйнэн ______ Речь не только о Тосно - очень редко команды, вышедшие из ФНЛ, задерживаются в РФПЛ.

12:56

вэняляйнэн

Рюрик 09: На фига выходить в РФПЛ===========================В областной и питерской прессе ещё весной писали, что команда вышла в ПЛ вопреки владельцам, которые не могли потянуть бюджет такого уровня. Шли разговоры о привлечении областного спонсирования, но видать всё закончилось безрезультатно.

12:49

вэняляйнэн

Проект Тосно накрывается медным тазом. Одно дело переход из Тосно в команды верха таблицы или крепкого середняка ПЛ, но к прямому конкуренту за выживание в вышке означает капитуляцию до окончания чемпионата. Жаль, по игроцки команда Тосно выдала несколько интересных матчей, но финансовая сторона дела оказалась не подъёмной, как часто случается в рос.футболе.

12:42

Mark Krass

Игрок ни о чем.Тосно неплохо наварилось.))

11:56

Lennon

Ой, зря! Ой, зря!

10:57

LAVROM

Растащили команду. Привет ФНЛ.

10:56

Рюрик 09

Тосно уверенно возвращается в ФНЛ. На фига выходить в РФПЛ, чтобы на следующий год вернуться обратно?! По разнарядке, что ли выходят из ФНЛ?

10:51