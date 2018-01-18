"Динамо" объявило о переходе Маркова

Нападающий Евгений Марков перешел из "Тосно" в "Динамо", сообщает официальный сайт московской команды. Срок контракта с 23-летним игроком не разглашается.

Форвард будет играть под 7-м номером.

Марков выступал за "Тосно" с 2016 года. В текущем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 передачи. Ранее он также выступал за "Енисей" и "Зенит-2".

Евгений Муравьев: "Марков зарекомендовал себя с наилучшей стороны, нам нужен был такой форвард"