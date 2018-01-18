"Динамо" объявило о переходе Маркова

Нападающий Евгений Марков перешел из "Тосно" в "Динамо", сообщает официальный сайт московской команды. Срок контракта с 23-летним игроком не разглашается.
Форвард будет играть под 7-м номером.
Марков выступал за "Тосно" с 2016 года. В текущем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 передачи. Ранее он также выступал за "Енисей" и "Зенит-2".
Евгений Муравьев: "Марков зарекомендовал себя с наилучшей стороны, нам нужен был такой форвард"
Евгений Марков стал динамовцем#fcdm #трансферыДинамоhttps://t.co/8Ui3tEPdui pic.twitter.com/0nL2kBSHXC– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 января 2018 г.
FreDDy Kruger
МолоДой, перспективный... Но сколько их таких было...Посмотреть нужно,что за персонаж...
16:42
Рюрик 09
вэняляйнэн ______ Речь не только о Тосно - очень редко команды, вышедшие из ФНЛ, задерживаются в РФПЛ.
12:56
вэняляйнэн
Рюрик 09: На фига выходить в РФПЛ===========================В областной и питерской прессе ещё весной писали, что команда вышла в ПЛ вопреки владельцам, которые не могли потянуть бюджет такого уровня. Шли разговоры о привлечении областного спонсирования, но видать всё закончилось безрезультатно.
12:49
вэняляйнэн
Проект Тосно накрывается медным тазом. Одно дело переход из Тосно в команды верха таблицы или крепкого середняка ПЛ, но к прямому конкуренту за выживание в вышке означает капитуляцию до окончания чемпионата. Жаль, по игроцки команда Тосно выдала несколько интересных матчей, но финансовая сторона дела оказалась не подъёмной, как часто случается в рос.футболе.
12:42
Mark Krass
Игрок ни о чем.Тосно неплохо наварилось.))
11:56
Lennon
Ой, зря! Ой, зря!
10:57
LAVROM
Растащили команду. Привет ФНЛ.
10:56
Рюрик 09
Тосно уверенно возвращается в ФНЛ. На фига выходить в РФПЛ, чтобы на следующий год вернуться обратно?! По разнарядке, что ли выходят из ФНЛ?
10:51