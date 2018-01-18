Евгений Муравьев: "Марков зарекомендовал себя с наилучшей стороны, нам нужен был такой форвард"

Гендиректор "Динамо" Евгений Муравьев отметил, что рад тому, что клубу удалось подписать контракт с нападающим Евгением Марковым. Он также добавил, что 23-летний игрок начнет подготовку ко второй части сезона в чемпионате России с первого сбора бело-голубых.

Сегодня стало известно, что Марков перешел из "Тосно" в "Динамо", сроки контракта с футболистом не разглашаются.

– "Динамо" приобрело молодого форварда, который в этом году в премьер-лиге зарекомендовал себя с наилучшей стороны, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Муравьева. – Евгений – четвертый бомбардир лиги, отлично играет на опережение и является одним из лучших в чемпионате по игре головой. Нам нужен был такой форвард.

Очень рад, что переговоры прошли конструктивно и быстро, что позволит Евгению начать подготовку к возобновлению сезона с первого же сбора. Желаю ему быстрой адаптации в команде и, конечно же, очередных забитых мячей за новый клуб.