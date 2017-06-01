"Динамо" договорилось с ЦСКА о проведении матча-открытия на новом стадионе

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов заявил, что у "Динамо" есть предварительная договоренность с ЦСКА о проведении матча-открытия на новом стадионе. Напомним, что арена "Динамо" была закрыта на реконструкцию в 2008 году, а встреча между клубами может состояться 22 октября этого года. Полностью стадион будет открыт весной 2018 года.

– У нас есть предварительная договоренность о том, что матч-открытие на новом стадионе сыграем с ЦСКА, – цитирует "Р-Спорт" Титова. – Это будет товарищеский матч. Эта игра достаточно символическая, потому что противостояние "Динамо" и ЦСКА – историческая вещь.