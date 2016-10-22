07:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Попов: "Было все равно, когда называли "деревянным"

0
0
0

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов подчеркнул в интервью "СЭ", что он не обращал внимания на критику прессы или болельщиков. По словам форварда, он оценивал выступление исключительно по результату.

– Читали интервью бывшего защитника "Локомотива" Игоря Чугайнова, который назвал форварда Хенти "дровами"?

– Ой, не хочу это обсуждать. У нас в футболе разбираются абсолютно все. Знают, куда бежать, что делать. Вот только играют единицы.

– Чугайнов все-таки играл за сборную России.

– Все равно некорректно так говорить про действующего спортсмена. Мы все были небезгрешны на поле. Кто-то мимо мяча ногой махал, кто-то с трех метров по воротам не попадал… Так что мне кажется, лучше быть немного поосторожнее высказываниях.

– А вы обижались, когда вас в прессе или болельщики называли "деревянным"?

– Да мне вообще все равно, кто чего там говорил. Выходил на поле, и все. А дальше – счет на табло. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Попова

0
0
0

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ