Денис Маслов: "Тот, кто хочет предложить за Селихова 7 миллионов евро, может звонить сразу в клуб"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов прокомментировал информацию "СЭ" о грядущем переходе вратаря Александра Селихова в "Зенит".

– Есть информация о том, что договоренность о переходе Селихова в "Зенит" достигнута.

– У меня такой информации нет.

– Ее могли достичь посредники в сделке.

– Не знаю, кто посредник. Если сделка и состоится, то при условии, что один клуб договорится с другим. При этом не факт, что одним из этих клубов будет "Зенит", и не факт, что вообще российский.

– Есть вариант за границей?

– У нас есть информация, что Селиховым заинтересовались за рубежом.

– Можете конкретизировать?

– Речь об Италии. Клуб солидный.

– Есть ли официальное предложение?

– Нет. Пока, судя по всему, вы знаете гораздо больше, чем футбольный клуб "Амкар". Мы обо всех новостях по этому трансферу узнаем из "СЭ".

– Правда ли, что вы хотите разбогатеть на этом переходе, получив за вратаря не менее 7 миллионов евро?

– Верно только то, что мы действительно хотим разбогатеть.

– То есть 7 миллионов не требуете?

– Даже одного не требуем, потому что не с кого требовать, никто официально не обращался.

– Есть ли неофициальный разговор?

– Всегда работаю по регламентам РФС. Если хотим пригласить футболиста, связываемся с его клубом.

– Говорят, "Спартак" не готов платить 7 миллионов евро.

– Телефоны менеджмента "Амкара" известны. Любое заинтересованное лицо в первую очередь должно звонить в клуб.

– Нет ли у Селихова в контракте суммы отступных?

– Контракт не предусматривает разглашения. Но то, что Селихов остается в "Амкаре", несмотря на все слухи, предполагает конкретный ответ на этот вопрос. Те, кто хочет нам предложить 7 миллионов евро, могут позвонить в клуб. А вообще, "Амкар" будет очень доволен, если Селихов останется у нас и доиграет свой контракт до конца. (Сергей ЕГОРОВ)