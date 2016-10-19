Денис Маслов: "Тот, кто хочет предложить за Селихова 7 миллионов евро, может звонить сразу в клуб"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов прокомментировал информацию "СЭ" о грядущем переходе вратаря Александра Селихова в "Зенит".
– Есть информация о том, что договоренность о переходе Селихова в "Зенит" достигнута.
– У меня такой информации нет.
– Ее могли достичь посредники в сделке.
– Не знаю, кто посредник. Если сделка и состоится, то при условии, что один клуб договорится с другим. При этом не факт, что одним из этих клубов будет "Зенит", и не факт, что вообще российский.
– Есть вариант за границей?
– У нас есть информация, что Селиховым заинтересовались за рубежом.
– Можете конкретизировать?
– Речь об Италии. Клуб солидный.
– Есть ли официальное предложение?
– Нет. Пока, судя по всему, вы знаете гораздо больше, чем футбольный клуб "Амкар". Мы обо всех новостях по этому трансферу узнаем из "СЭ".
– Правда ли, что вы хотите разбогатеть на этом переходе, получив за вратаря не менее 7 миллионов евро?
– Верно только то, что мы действительно хотим разбогатеть.
– То есть 7 миллионов не требуете?
– Даже одного не требуем, потому что не с кого требовать, никто официально не обращался.
– Есть ли неофициальный разговор?
– Всегда работаю по регламентам РФС. Если хотим пригласить футболиста, связываемся с его клубом.
– Говорят, "Спартак" не готов платить 7 миллионов евро.
– Телефоны менеджмента "Амкара" известны. Любое заинтересованное лицо в первую очередь должно звонить в клуб.
– Нет ли у Селихова в контракте суммы отступных?
– Контракт не предусматривает разглашения. Но то, что Селихов остается в "Амкаре", несмотря на все слухи, предполагает конкретный ответ на этот вопрос. Те, кто хочет нам предложить 7 миллионов евро, могут позвонить в клуб. А вообще, "Амкар" будет очень доволен, если Селихов останется у нас и доиграет свой контракт до конца. (Сергей ЕГОРОВ)
футбол2018
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merniloskut
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