Денис Глушаков: "В матче с "Краснодаром" переживал, как бы не порвать мышцу"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, каким вышел рестарт красно-белых в чемпионате, и что ждет команду этой весной. Он подчеркнул: красно-белые не пытались запутать "Краснодар" перед матчем 18-го тура премьер-лиги (2:2).

– Один из выводов специалистов после матча в Краснодаре такой: на сборах "Спартак" строил игру несколько иначе, путая соперника перед рестартом чемпионата. Так ли это?

– Не сказал бы. Но, конечно, к каждому сопернику готовимся отдельно, можем поменять тактику, что и произошло в этом туре – мы вышли не в три, а в два центральных полузащитника. Кроме того, сейчас уже ничего не скроешь, все есть в интернете. Смотрели несколько встреч "Краснодара", готовясь к нему, и то же самое, уверен, будет и перед "Анжи".

– В первом круге вы встречались с "быками", которых тренировал Олег Кононов. Сейчас Игорь Шалимов работает уже около полугода. Заметили отличия?

– Особо не следил. Но при Олеге Кононове команда стремилась больше взламывать оборону соперника через центр, сейчас действует чуть иначе.

– Вы сказали о некоторых переменах в тактике. Как на вас это отразилось?

– Стал располагаться немного ближе к своим воротам, недалеко от Фернанду. Но это было и в прошлом году, с тем же "Ростовом": играя глубже, старался подключаться к атакам. В Краснодаре, наверное, это не получалось, потому что рано получил травму – переживал, как бы не порвать мышцу. Выглядел не так, как могу. Очень обидно готовиться к сборам, отработать их, и в первом же весеннем туре получить повреждение. (Сергей ЕГОРОВ)

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