Денис Глушаков: "Не забита у меня голова, я профессионал и делаю все, чтобы моя команда побеждала"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что у него ничем не забита голова. Он также добавил, что если начнет пристально следить за соперниками, у него может начаться психологический стресс.

– Матч с "Зенитом" превратился в настоящую катастрофу. После поражения Каррера обращал на что-то внимание, особенно в рамках подготовки к дерби? – вопрос Глушакову.

– Сначала у нас был разбор игры в Санкт-Петербурге, потом – матч с "Арсеналом". И вот только последние пару дней мы уже готовились конкретно к ЦСКА. В каждой игре по-своему тяжело. Мы все понимаем, бывают матчи, когда ты проигрываешь, но это делает команду не то чтобы лучше... А сплачивает ее. Проверяешь свои силы, всякое бывает. Я уже говорил – те же "Реал" и "Барселона", бывает, возят друг друга, обыгрывают в четыре, пять мячей. Если бы таких результатов не было, то футбол болельщикам не был бы интересен.

– Что ответите по поводу домыслов, что якобы играть вам мешает неопределенность с новым контрактом?

– У нас всегда все знают, как тренировать, как играть, сколько каждый получает, какие контракты... Такие суммы фигурируют... Я иногда читаю – да я бы с удовольствием их бы получал! Мне аж хочется пойти и попросить: "А можно мне сделать такую зарплату, как пишут?" А если серьезно, не забита у меня голова. Время расставит все на свои места. Я полностью отдаюсь тренировкам. Может, где-то что-то есть психологическое, но это мои проблемы, моя жизнь. Я профессионал и делаю все возможное, чтобы моя команда побеждала.

– Также болельщики интересуются, куда делись командные фотографии из раздевалки после матчей.

– Будут.

– Три с половиной месяца назад вы обыграли ЦСКА и сделали ключевой шаг на пути к чемпионству. Сейчас армейцы стали сильнее или слабее, на ваш взгляд?

– Не хочу анализировать другие команды. У меня есть своя, которая намного важнее. Если начну пристально смотреть на соперников, то вообще психологический стресс начнется. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Матч ЦСКА – "Спартак" пройдет 12 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.