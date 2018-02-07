Денис Глушаков: "Комбаров отстрелялся со своими привозами"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал итоги товарищеского матча против "Спарты" (2:1) и подвел итоги сбора в Марбелье. Отметим, что полузащитник провел на поле 63 минуты, после чего был заменен на Марио Пашалича.

– Главное выиграли. Важно было подойти к домашнему матчу Лиги Европы с "Атлетиком" в хорошем настроении. И настрой был как на официальный матч, ведь до этого мы в четырех встречах ни разу не победили.

– В физическом плане команда подходит к пику?

– Сложно пока говорить. "Спарта" – серьезный соперник. Здорово было проверить свои силы на таком фоне. Но нам есть над чем работать. Есть еще неделя. Будем разбирать, готовиться.

– В первом тайме была стычка с участием Канга. Что там стряслось?

– Никто не хотел уступать. Этого парня все знают. Он всегда чего-то бегает, разговаривает. Но так-то вроде хороший парень.

– Комбарова за ошибку, приведшую к голу, в раздевалке сильно ругали?

– Да он и не отрицает, что это его ошибка. Я всегда говорю: лучше ошибаться на сборах, чем потом привозить в сезоне. Так что ничего страшного. Он уже отстрелялся со своими привозами.

– Теперь летите в Москву, чтобы привыкнуть к снежным условиям?

– Да. Жаль, конечно, что не играем первый матч в Испании. Можно было бы никуда не лететь, а спокойно готовиться. Но ничего не поделаешь. Таков жребий. Наш плюс в том, что нас будут поддерживать полные трибуны. (Филипп ПАПЕНКОВ)