Дельвен Ндинга: "Не знаю, останусь ли в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Дельвен Ндинга подчеркнул, что в следующем сезоне хотел бы получить больше игрового времени. При этом хавбек не исключил возможность смены клубной прописки.

В текущем сезоне 29-летний конголезец провел в составе красно-зеленых 10 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.

- Вы - победитель Кубка России. Что чувствуете сейчас? - вопрос Ндинга.

- Конечно, побеждать всегда здорово. Но Кубок России - такой же трофей, как и все остальные.

- Теперь впереди Лига Европы. Какие ожидания от турнира? Какое место хотите занять?

- Перед тем, как думать о еврокубках, нужно сначала доиграть сезон до конца. У нас осталось еще два матча.

- В этом году вы играли не так много. Есть уверенность, что в следующем году получите больше игрового времени?

- Надеюсь. Хотел бы этого. Но я вообще не знаю, останусь ли в "Локомотиве"...

- Но хотите играть в России или желание вернуться в Европу сильнее?

- Не могу сейчас ничего сказать, потому что и сам не знаю. Сам для себя еще не решил. (Ярослав СУСОВ)