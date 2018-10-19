Делом Мамаева и Кокорина занимаются 18 следователей

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщил, что делом его подзащитного, а таке Александра и Кирилла Кокориных занимаются 18 следователей.

- По делу сформирована следственная группа - 18 следователей, - заявил Бушманов на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест фигурантов дела.

Напомним, на прошлой неделе Мамаев, братья Кокорины и их друзя избили в Москве трех человек в двух драках. Против них возбуждены дела по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Оба были помещены в СИЗО до 8 декабря.

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