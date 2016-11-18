Дарья Глушакова: "С приходом Карреры в "Спартаке" изменился и эмоциональный настрой"

Дарья Глушакова в откровенном интервью "СЭ" рассказала, каково быть супругой известного футболиста, с какими сложностями приходится сталкиваться в семейной жизни и объяснила, почему именно в этом сезоне красно-белые должны стать чемпионами. Жена капитана "Спартака" в откровенном интервью "СЭ" рассказала, каково быть супругой известного футболиста, с какими сложностями приходится сталкиваться в семейной жизни и объяснила, почему именно в этом сезоне красно-белые должны стать чемпионами.

– В "Спартаке" Дмитрия Аленичева на посту главного тренера сменил Массимо Каррера. Это как-то сказывается на супруге?

– Денис приезжает с тренировок уставший – он переносит огромные физические нагрузки. Но на поле заметен результат. С приходом Карреры изменился и эмоциональный настрой команды. Сейчас ребята встречаются вне базы и стадиона, поддерживают дружеские отношения.

– А жены игроков между собой общаются?

– Да. Мы дружим с Комбаровыми, Ребровыми, Боккетти.

– Как вы считаете, у "Спартака" получится сохранить лидерство и взять золото?

– Нужно, чтобы красно-белые стали чемпионами. Ведь столько людей поддерживает этот клуб… У него огромная армия болельщиков по всей стране.

Полностью интервью Глушаковой – скоро в "СЭ"