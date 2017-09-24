Далер Кузяев: "Мы были готовы к игре "Краснодара"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев после победы над "Краснодаром" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России заявил, что результат встречи закономерен. Хавбек отметил, что питерцам удалось подготовиться к манере игры соперника.

– Не думаю, что могли бы победить с большим счетом, так как "Краснодар" имел хорошие шансы во втором тайме, – отметил Кузяев. – Считаю, результат закономерен.

– "Краснодар" впечатлил?

– Мы знали, как соперник играет. Он любит играть в касание, через центр. Мы были готовы к этому, и нам удалось его сдержать.

– Почему во втором тайме игра "Зенита" изменилась?

– Наверно, стали играть больше по счету. Нас результат устраивал, и мы пытались играть на контратаках. Была пара хороших выпадов и у нас, и у "Краснодара". Хорошо, что матч так закончился. (Екатерина ПОТАПОВА)

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