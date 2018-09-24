ЦСКА – "Спартак": поставят ли арбитру "двойку" за пенальти на Адриану?

Наиболее спорный с точки зрения судейства момент матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" (1:1) во время телетрансляции не повторили и не показали с других ракурсов крупным планом. И только намного позднее появилась видеозапись, сделанная камерой из-за ворот. Странно, конечно, что у нас показ важнейших игр премьер-лиги организован таким образом. Но дело сейчас не в этом.

Пять из семи моих собеседников (бывших и действующих арбитров), которым я показал данный эпизод, считают, что Сергей Карасев должен был назначить пенальти за фол Бекао на Луизе Адриану, приведший к падению спартаковца. Кроме того, защитника ЦСКА, пытавшегося сыграть в мяч, следовало наказать желтой карточкой.

Один из двух экспертов, придерживающихся противоположного мнения, пояснил, что игрок красно-синих коснулся мяча и не совершил подножку. Значит, оснований для назначения 11-метрового удара нет.

Касание мяча действительно было. Совсем незначительное, но было. Но был и контакт ноги Бекао с левой ногой Луиза Адриану: сначала с бедром, затем – с голеностопом.

Предположу, что в этой ситуации инспектор Сергей Анохин не станет оценивать работу Карасева неудовлетворительной оценкой 7,9 балла (или ниже). Скорее всего, с учетом степени сложности игры арбитру поставят достаточно высокий балл. (Александр Бобров)

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