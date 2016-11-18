ЦСКА совместно с Еременко обжалует решение УЕФА

ЦСКА получил уведомление от КЭДК от УЕФА об отстранении полузащитника Романа Еременко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на 2 года, информирует пресс-служба армейцев. Клуб совместно с хавбеком намерен обжаловать данное решение.

Дополнительные комментарии будут даны красно-синими после получения мотивировочной части. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе 29-летнего игрока, взятой после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2), был обнаружен кокаин и его метаболиты.

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!