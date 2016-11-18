14:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА совместно с Еременко обжалует решение УЕФА

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ЦСКА получил уведомление от КЭДК от УЕФА об отстранении полузащитника Романа Еременко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на 2 года, информирует пресс-служба армейцев. Клуб совместно с хавбеком намерен обжаловать данное решение.

Дополнительные комментарии будут даны красно-синими после получения мотивировочной части. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе 29-летнего игрока, взятой после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2), был обнаружен кокаин и его метаболиты.

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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/roman-eryemenko-otstranen-na-2-goda/

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