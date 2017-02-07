ЦСКА просматривает братьев из академии в Барселоне

На просмотре в ЦСКА находятся Тимур Козаев и Георгий Кодзаев. Футболисты являются двоюродными братьями. Тимур играет на позиции центрального защитника, Георгий – в полузащите. Братья дебютировали в основе армейцев на сборах, выйдя на замену в товарищеском матче с ЛАСКом.

Замена, просмотровый Тимур Козаев выходит вместо Василия Березуцкого #ЦСКАЛАСК – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 7 февраля 2017 г.

Георгий Кодзаев выходит вместо Хетага Хосонова #ЦСКАЛАСК – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 7 февраля 2017 г.

Отметим, что оба футболиста начинали свою карьеру именно в школе ЦСКА. В 2012 году они переехали в Испанию и занимались в местной академии E.F.GAVA, которая работает по методике академии "Барселоны".