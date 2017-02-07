ЦСКА просматривает братьев из академии в Барселоне

На просмотре в ЦСКА находятся Тимур Козаев и Георгий Кодзаев. Футболисты являются двоюродными братьями. Тимур играет на позиции центрального защитника, Георгий – в полузащите. Братья дебютировали в основе армейцев на сборах, выйдя на замену в товарищеском матче с ЛАСКом.
Замена, просмотровый Тимур Козаев выходит вместо Василия Березуцкого #ЦСКАЛАСК– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 7 февраля 2017 г.
Георгий Кодзаев выходит вместо Хетага Хосонова #ЦСКАЛАСК– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 7 февраля 2017 г.
Отметим, что оба футболиста начинали свою карьеру именно в школе ЦСКА. В 2012 году они переехали в Испанию и занимались в местной академии E.F.GAVA, которая работает по методике академии "Барселоны".
Москвич1985
"все узнаем
17:13
Москвич1985
Exsorsist, в этом и дело. У кузенов ведь может быть одинаковая фамилия, если они по мужской линии. Вот я и подумал, не опечатка ли? Впрочем, если станут известными футболистами, все станет узнаем, а если не станут, то и не стоит заморачиваться по этому поводу.)
17:13
Exsorsist
Москвич1985===============Кузены оне.
17:02
Москвич1985
не понял, у них все-таки разные фамилии?
16:50
fedland
В Барселоне нет берез...
16:24