15:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА просматривает братьев из академии в Барселоне

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На просмотре в ЦСКА находятся Тимур Козаев и Георгий Кодзаев. Футболисты являются двоюродными братьями. Тимур играет на позиции центрального защитника, Георгий – в полузащите. Братья дебютировали в основе армейцев на сборах, выйдя на замену в товарищеском матче с ЛАСКом.

Отметим, что оба футболиста начинали свою карьеру именно в школе ЦСКА. В 2012 году они переехали в Испанию и занимались в местной академии E.F.GAVA, которая работает по методике академии "Барселоны".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Москвич1985

"все узнаем

17:13

Москвич1985

Exsorsist, в этом и дело. У кузенов ведь может быть одинаковая фамилия, если они по мужской линии. Вот я и подумал, не опечатка ли? Впрочем, если станут известными футболистами, все станет узнаем, а если не станут, то и не стоит заморачиваться по этому поводу.)

17:13

Exsorsist

Москвич1985===============Кузены оне.

17:02

Москвич1985

не понял, у них все-таки разные фамилии?

16:50

fedland

В Барселоне нет берез...

16:24

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