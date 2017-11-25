15:25 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА отправился в Казань без Мариу Фернандеса

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ЦСКА отправился в Казань на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина", информирует пресс-служба армейцев. В составе отсутствует защитник Мариу Фернандес. Бразилец с российским паспортом не принимал участия в выездном матче чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (4:2) из-за травмы. Однако в игре Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) он вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Напомним, матч "Рубин" - ЦСКА пройдет завтра, 26 ноября. Начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-kazan-1/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Romka3101

Тень Мастера...Жоры в этом году и не будет

15:37

Тень Мастера

Тут ещё и Жоры нет.

15:34

_Я_против_Астротерфа_

Лёне конечно спасибо, но с Виктором ЦСКА ожил и заиграл появилась стабильность в обороне да и в целом очень компактно и главное агрессивно играет ЦСКА Я рад!!!

15:29